Cine e fotbalistul român care și-a cumpărat cinci case la Londra: „Sunt ca președintele Iohanis”

Florin Gardos are șase case FOTO

Viața de fotbalist este destul de scurtă, iar investițiile pe care unii dintre ei le fac le pot asigura traiul tot restul vieții.

Este și cazului fostului stelist Florin Gardoș, care a avut șansa de a juca în Anglia, la Southampton, între 2014 și 2018 și care a băgat o parte din banii câștigați în imobiliare.

„S-a produs declicul în Anglia, când prietenul meu era în domeniul de construcţii. 80% trăiesc din chirii. Am cumpărat, am renovat şi închiriez. Ca şi domnul preşedinte Iohanis, am șase case.

Cinci sunt în Londra, la periferie. Patru dintre ele sunt luate cu banca. Sunt închiriate la români multe. Am un prieten care mă ajută când am nevoie de ceva. Am construit şi un bloc în Râmnicu Vâlcea. În Bucureşti e totul mai scump, deci nu se pune problema. Eu sunt mai mult investitor!”, a dezvăluit Florin Gardos, în exclusivitate, pentru Antena Sport.

Gardoș are 33 de ani și a jucat ultima dată la Academica Clinceni, în 2021. El este din Satu Mare și a evoluat de 14 ori pentru naționala României.

