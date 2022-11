Cum a reacționat Cristiano Ronaldo după ce noul star al lui Manchester United i-a copiat stilul de celebrare a golului VIDEO

Manchester United a câștigat cu 1-0 pe terenul lui Real Sociedad în Europa League cu un gol marcat de tânărul de 18 ani Alejandro Garnacho.

Jucătorul, aflat la prima lui reușită în tricoul lui Manchester United, a punctat după o pasă a lui Cristiano Ronaldo și l-a întrebat pe portughez dacă poate să îl imite. Alejandro Garnacho a primit "binecuvântarea" lui Ronaldo să folosească noul lui stil de celebrare a unei reușite.

Garnacho a închis ochii și și-a dus mâinile la piept, la fel cum a făcut-o Ronaldo după golul marcat pe Old Trafford contra lui Everton.

După meci, tânărul fotbalist i-a mulțumit portughezului de 37 de ani, pe care îl consideră idolul lui.

În vârstă de 18 ani, Garnacho s-a născut în Spania și provine de la academia de fotbal a lui Atletico Madrid, dar are naționalitate argentiniană.

Totuși, victoria lui United cu doar 1-0 nu i-a fost suficentă pentru a trece peste Sociedad în clasamentul grupei E. Manchester mai avea nevoie de un gol pentru a depăși echipa spaniolă, astfel că merge mai departe de pe locul doi.

Garnacho asking Ronaldo if he can do his celebration. How can you not love this guy? 😭 pic.twitter.com/TrNhJCabv9