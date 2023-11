Un gol de pe altă planetă marcat de noul star al lui Manchester United. Internetul "a explodat" după reușita lui Garnacho VIDEO

Alejandro Garnacho a înscris un gol senzațional în meciul dintre Everton și Manchester United.

Fotbalistul lui Manchester United a marcat cu o foarfecă extraordinară care s-a oprit în vinclul porții lui Pickford.

Alejandro Garnacho a înscris încă din minutul 3, deschizând scorul pentru United în jocul de pe Goodison Park.

În vârstă de 19 ani, Garnacho s-a născut în Spania și provine de la academia de fotbal a lui Atletico Madrid, dar are naționalitate argentiniană.

El nu este însă fanul lui Messi, ca mai toți argentinienii, ba chiar îl admiră pe Cristiano Ronaldo. De altfel, după golul marcat în poarta lui Everton, Garnacho s-a bucurat în stilul lui CR 7, cu celebrul Siuuuu.

WHAT A GOAL FROM GARNACHO 🤯

Reușita lui Garnacho a amintit de un gol similar izbutit de Rooney pentru United.

Everything about Garnacho’s goal is written all over this video 🥺😍 pic.twitter.com/VTxhfz89F6