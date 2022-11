Cu fiecare apariție în tricoul lui Manchester United, Alejandro Garnacho impresionează.

În vârstă de 18 ani, Garnacho s-a născut în Spania și provine de la academia de fotbal a lui Atletico Madrid, dar are naționalitate argentiniană.

El a marcat pentru Manchester United în Europa League, contra lui Real Sociedad, iar în Cupa Angliei a făcut din nou spectacol. Introdus după pauză de Erik ten Hag, Garnacho a dat două pase de gol minunate în meciul cu Aston Villa, 4-2 pentru United.

Va fi suficient pentru a prinde lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial?

Unii îl susțin, alții nu, mai ales că Garnacho îl idolatrizează pe Cristiano Ronaldo, nu pe Messi. Ceea ce e blasfemie în Argentina.

La postul argentinian de televiziune TyC Sports, prezentatorul Ariel Rodriguez a stârnit vâlvă atunci când a sugerat că Garnacho ar trebui convocat, mai ales Paulo Dybala este incert.

"Vă rog. Are un meci și jumătate în prima divizie", a spus analistul Guido Glait, apoi a pus la îndoială legitimitatea lui Garnacho de a juca pentru Argentina, susținând că nu cunoaște țara.

"Nu vorbește spaniola, nu mănâncă dulce de leche, nu a folosit niciodată un stilou, nu știe unde e Caminito (n.r. - o stradă din Buenos Aires), nu știe de ziua de 9 iulie", a tumat analistul. "Cel mai important lucru: a spus că idolul său este Cristiano Ronaldo. Ce ne spune asta? Nu înțelege nimic".

Pasă de gol Garnacho

ALEJANDRO GARNACHO, THAT IS A SENSATIONAL PASS AND WHAT A FINISH MCTOMINAY!!!!! pic.twitter.com/Bt5psADoZC