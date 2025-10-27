Celebrul Garry Kasparov avertizează. Rusia ar putea lansa o operațiune terestră în Europa. "Omuleți verzi în zona Narva"

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 20:50
Garry Kasparov, fost campion mondial la șah FOTO Facebook/Garry Kasparov

Campionul mondial de șah și activistul anti-Putin Garry Kasparov a dat asigurări că, la un moment dat, Kremlinul va decide să desfășoare o operațiune terestră în Europa. "Scopul nu s-a schimbat", a declarat el.

Kasparov a anunțat o tentativă de invazie a țărilor europene de către armata rusă, sugerând că infanteria ar încerca să pătrundă în apropiere de Narva, un oraș situat în partea de nord-est a Estoniei, despărțit de Rusia de râul cu același nume, scrie dialog.ua.

Deși declanșarea unui război cu NATO poate părea o nebunie la prima vedere, Putin pune la cale un astfel de plan și probabil va încerca să îl pună în aplicare. Garry Kasparov a vorbit despre planurile Kremlinului pentru Europa pe canalul de YouTube „Forumul Rusiei Libere”.

"În ciuda nebuniei generale, Kremlinul consideră, pe bună dreptate, că Occidentul este în prezent nepregătit să contracareze o amenințare la scară largă, dar nu încă. Adevărul este că Europa se pregătește de război. Și Kremlinul înțelege acest lucru", a declarat liderul opoziției ruse.

Kasparov a elaborat apoi, adăugând: "Este clar când vor începe să lucreze... Ei intenționează să fie gata până în 2029 și o fac destul de deschis. Au planuri, dar și Putin înțelege acest lucru. Fiecare an contează împotriva lui în această situație, așa că, dacă are planuri - și nu am nicio îndoială că are planuri - să provoace NATO pe teren, trebuie să o facă rapid. Nu putem decât să ghicim ce formă va lua acest lucru".

"Mi-am exprimat deja presupunerea că aceasta va fi o operațiune terestră limitată a omuleților verzi în zona Narva. Aceasta este pur și simplu presupunerea mea. Nu am nicio informație.

Spun asta ca nimeni să nu mă creadă pe cuvânt. Presupun pur și simplu că cineva care a încălcat în mod repetat frontiera maritimă și frontiera aeriană a NATO va încălca mai devreme sau mai târziu frontiera terestră a NATO. Scopul nu s-a schimbat", a prezis fostul campion mondial de șah.

