Faimosul Garry Kasparov e la București. Ce-a spus despre Nadia Comăneci și naționala de fotbal a României

Cel mai mare şahist al tuturor timpurilor, Garry Kasparov, a fost prezent, vineri, la ceremonia de deschidere a turneului de şah Grand Chess Tour, ediţia 2023. La Superbet Chess Classic Romania participă zece dintre cei mai mari şahişti ai lumii.

La ceremonia de la Grand Bucharest Hotel din Capitală au fost prezenţi, în afară de Garry Kasparov, directorul executiv al Grand Chess Tour - Michael Khodarkovsky, preşedinta Fundaţiei Superbet - Augusta Dragic, cei 10 jucători şi peste 300 invitaţi din diverse medii socio-profesionale şi din mass-media.

Deschiderea evenimentului a constat într-o prezentare a turneului (aflat deja la cea de-a patra ediţie în România) şi a jucătorilor primei etape, tragerea la sorţi a jucătorilor înscrişi în competiţie, urmată de prima mutare simbolică, făcută de marele maestru internaţional Garry Kasparov cu o tânără copilă în vârstă de 12 ani, Teodora, pasionată de şah.

“Faptul că reuşim, an de an, să reunim, în România, minţile briliante ale şahului mondial - iar anul acesta avem bucuria de a-l avea alături inclusiv pe campionul mondial en-titre, Ding Liren – ne responsabilizează şi ne motivează să susţinem în continuare acest demers educaţional fantastic, pornit în urmă cu patru ani. Şahul are nevoie de sprijin şi de implicare din partea mediului privat, precum şi a autorităţilor române, din punct de vedere financiar, legislativ şi al promovării”, a afirmat Augusta Dragic, preşedinta Fundaţiei Superbet şi co-organizator al competiţiei de şah de la Bucureşti.

Garry Kasparov a declarat, într-o conferinţă de presă, că atunci când se vorbeşte despre sportul românesc el se gândeşte la Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976 şi la naţionala de fotbal din 1994. El a vorbit şi despre inteligenţa artificială, spunând că “maşinile” pot face lucruri impresionante, dar este mereu loc pentru creativitatea umană, pentru intervenţia oamenilor.

Ceremonia de deschidere a turneului de şah a transmis, şi în acest an, un mesaj de încredere şi speranţă, de celebrare a păcii, a valorilor universale şi a minţilor care se pun în slujba binelui, sub sloganul “Uniting Minds”.

Prima din cele cinci etape ale turneului global GCT 2023 (Superbet Chess Classic România) începe sâmbătă, la Grand Bucharest Hotel (fost Hotel Intercontinental), din Capitală. 10 GM, aflaţi printre cei mai buni jucători de şah din lume, dar şi campionul mondial en-titre şi doi dintre cei mai valoroşi şahişti ai României, în prezent – Bogdan Deac (locul 38 mondial, a primit un wildcard pentru această etapă) şi Richard Rapport (locul 13 mondial) se vor confrunta în această competiţie de şah, ce se va desfăşura în perioada 6-15 mai a.c., cu o zi de odihnă pe 11 mai.

În fiecare zi, partidele încep la orele 15.00 PM şi se termină în jurul orelor 20.00 PM. Deschiderea fiecărei zile competiţionale se va face printr-o primă mutare făcută de invitaţi speciali, sportivi, oficiali şi diverse personalităţi ale vieţii publice din România.

Evenimentul va fi deschis şi publicului larg. Iubitorii acestui sport pot rezerva de pe site-ul https://superchess.ro/index.php/grand-chess-tour/gct-2023, bilete de participare pentru urmărirea jocurilor celor 10 GM, direct în sala de competiţie. Biletele se găsesc în număr limitat.

Cine sunt cei 10 şahişti care concurează la Bucureşti

Cei 10 Mari Maeştri ai şahului internaţional, care se confruntă în etapa de la Bucureşti sunt: Ding Liren, China (campion mondial en-titre), Ian Nepomniachtchi, FIDE (locul 2 mondial), Alireza Firouzja, Franţa (locul 4 mondial, câştigătorul Grand Chess Tour 2022), Anish Giri, Olanda (locul 6 mondial, câştigătorul Tata Steel Masters 2023), Fabiano Caruana, SUA (locul 7 mondial, câştigătorul Campionatului SUA 2022), Wesley So, SUA (locul 8 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2022), Richard Rapport, România (locul 13 mondial, câştigătorul FIDE Grand Prix 2022), Maxime Vachier-Lagrave, Franţa (locul 14 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2021), Jan Krzysztof Duda, Polonia (locul 24 mondial, câştigătorul Cupei Mondiale FIDE 2021) şi Bogdan Deac, România (locul 38 mondial şi unul dintre cei mai valoroşi şahişti români).

Confruntările din prima rundă vor fi:

Ding Liren - Maxime Vachier-Lagrave

Fabiano Caruana - Bogdan-Daniel Deac

Ian Nepomniachtchi - Richard Rapport

Jan-Krzysztof Duda - Anish Giri

Alireza Firouzja - Wesley So