Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov, refugiat în prezent în Statele Unite din cauza regimului dictatorial instaurat de Vladimir Putin, își exprimă o opinie legată de posibila schimbare de regim din Rusia.

"Eliberarea Rusiei de fascismul lui Putin nu va începe până când steagul ucrainean nu va fi ridicat deasupra Sevastopolului. Punct. Orice altceva este o iluzie. Trebuie ucisă ideea de imperiu în mintea rușilor. Trebuie să înțeleagă că războiul este pierdut.

Ucraina trebuie să câștige. Victoria ucraineană include trei lucruri: eliberare, reparare și dreptate.

Marea dezbatere este dacă este războiul Rusiei sau războiul lui Putin. Din păcate, este războiul Rusiei. Noi [în diaspora rusă] avem multe voci care încearcă să submineze suferința ucrainenilor. Am văzut dezbaterea despre rechin, știți, și atacuri asupra prim-ministrului eston și altora. Este disprețuitor. Fiecare rus, inclusiv eu, are o responsabilitate pentru crimele comise în Ucraina. Nu avem niciun drept moral să-i criticăm pe ucraineni orice ar face ei.

Oamenii vor avea această viziune despre ruși ca criminali și, din păcate, majoritatea opoziției politice ruse, inclusiv multe grupuri finanțate cu generozitate de UE sau americani, pur și simplu nu o văd. Oamenii care vor să plece din „Coreea de Nord” a lui Putin la „Coreea de Sud” virtuală, să spunem, trebuie să spună trei lucruri în cinci secunde fără să se bâlbâie: războiul este criminal, regimul este ilegitim, Crimeea este Ucraina", scrie Garry Kasparov pe Twitter.

