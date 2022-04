Garry Kasparov râde de Vladimir Putin. Ce înseamnă litera ”Z” folosită de ruși în Ucraina. Gluma devenită virală

Legendarul șahist Garry Kasparov (59 de ani), unul dintre cei mai înverșunați critici ai lui Vladimir Putin, s-a distrat pe seama unei glume devenite virale în mediul online, referitoare la controversata literă ”Z” arborată de ruși în războiul din Ucraina.

Astfel, printr-o postare pe Twitter, Kasparov s-a amuzat pe seama președintelui Rusiei, căruia îi prevede sfârșitul.

”Adevărul. Așa cum spune gluma, Z este ultima literă a alfabetului și deci indică sfârșitul pentru Putin”, a scris Garry Kasparov pe contul său de Twitter.

Truth. But as the joke going around says, Z is the last letter and so it indicates the end for Putin. pic.twitter.com/3qZvP1CQkH