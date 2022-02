Marele șahist Garry Kasparov dezvăluie cum poate fi anihilat Putin. Unde își ține banii președintele Rusiei

Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov (58 de ani), opozant declarat al regimului dictatorial impus de Vladimir Putin în Rusia, a oferit sfaturi lumii occidentale pentru ca războiul din Ucraina să fie oprit.

Aflat în exil în Statele Unite, la New York, rusul de origine armeană Garry Kasparov a vorbit încă din 2015, în cartea sa ”Vine iarna”, despre pericolul Vladimir Putin, iar acum și-a reluat ideile, ca recomandări pentru liderii politici ai lumii.

În plus, Kasparov a insistat asupra faptului că președintele Rusiei este dependent de banii pe care îi ține în afara țării sale, aceasta putând fi cea mai mare slăbiciune a sa.

”Sprijiniți militar Ucraina, imediat. Prin arme, informații, tehnologie. Mașina de război a lui Putin trebuie falimentată. Înghețați finanțele Rusiei și ale aliaților ei. Scoateți Rusia din fiecare instituție financiară și internațională! Retrageți toți ambasadorii din Rusia. Nu mai e loc de vorbit.

Interziceți toate elementele mașinii de propagandă globală a lui Putin. Nu-l mai ajutați pe dictator să răspândească minciuni și ură.

Înlocuiți petrolul și gazul rusesc. Presiune pe OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol), creșteți producția. Nu poți salva planeta dacă nu salvezi oamenii de pe ea.

Recunoașteți că vor exista costuri, sacrificii. Am așteptat mult, prețul este mare, dar va crește de-acum înainte. E timpul să luptați

Călcâiul lui Ahile al lui Putin este faptul că el și clica lui își țin banii în lumea liberă, pe care spun că o disprețuiesc. Așa au ajuns să răspândească corupția, dar au oferit și o armă împotriva lor, dacă suntem dispuși să o folosim”.

Since I answered so many of the questions I'm getting today on Putin and Ukraine, and more, in my book Winter Is Coming, I'm pinning it. I hoped it would be history by now, but thanks to Putin and free world apathy, it's still current events. https://t.co/CygciuJkQg pic.twitter.com/T2TfnizP9Q