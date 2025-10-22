Cum să maximizezi spațiul dintr-o garsonieră

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 13:24
2 citiri
Cum să maximizezi spațiul dintr-o garsonieră
FOTO: shutterstock.com

Locuitul într-o garsonieră poate fi o experiență plăcută și practică, mai ales dacă îți dorești intimitate și independență. Totuși, spațiul limitat poate deveni o provocare dacă nu este organizat inteligent. Fiecare metru pătrat contează, iar o amenajare atentă poate transforma o garsonieră aparent mică într-un cămin confortabil, aerisit și funcțional. Cheia este să îmbini utilul cu esteticul, alegând soluții de depozitare ingenioase, mobilier multifuncțional și o schemă de decor care creează senzația de spațiu.

Când locuiești singură într-o garsonieră, mobilierul trebuie să fie mai mult decât frumos; trebuie să fie inteligent. O canapea extensibilă sau un pat pliabil îți oferă atât un loc confortabil de dormit, cât și spațiu liber pe timpul zilei. Mesele extensibile, tabureții cu spațiu de depozitare și rafturile suspendate sunt alte alegeri care economisesc spațiu și adaugă funcționalitate. De asemenea, alege mobilier pe înălțime, cum ar fi dulapuri și biblioteci care ajung aproape de tavan.

Ordinea este esențială într-o garsonieră, unde fiecare obiect în plus poate crea senzația de aglomerare. Investește în cutii, coșuri și sertare modulare pentru a păstra lucrurile bine organizate. Spațiul de sub pat sau sub canapea poate fi folosit pentru depozitarea sezonieră a hainelor, iar un perete cu rafturi deschise poate deveni atât un element decorativ, cât și unul practic.

Un alt truc este să folosești ușile și pereții: cârligele și suporturile montate pe ușă sunt perfecte pentru genți, eșarfe, chei sau ustensile de bucătărie. Chiar și partea interioară a dulapurilor poate fi valorificată prin mici etajere sau suporturi suplimentare.

Chiar dacă este o singură cameră, este important să îți creezi zone distincte: o zonă de dormit, una de lucru, un mic spațiu pentru masă și o zonă de relaxare. În loc să folosești pereți falși sau paravane masive, optează pentru soluții vizuale, cum ar fi covoare diferite, culori contrastante sau mobilier strategic plasat. De exemplu, spatele unei biblioteci poate delimita discret zona de dormit de cea de living, fără a bloca lumina.

Lumina naturală are puterea de a face orice spațiu să pară mai mare. Evită draperiile grele și optează pentru perdele transparente care lasă lumina să pătrundă cât mai mult. În plus, corpurile de iluminat bine alese pot schimba complet atmosfera. Lămpile suspendate, spoturile reglabile și aplicele de baie amplasate strategic creează adâncime și dau impresia de încăpere mai spațioasă. Oglinzile de baie sunt un alt truc clasic, dar extrem de eficient. O oglindă de baie mare plasată pe un perete reflectă lumina și creează senzația de dublare a spațiului.

Culorile deschise sunt cele mai bune prietene ale unei garsoniere. Alb, crem, gri deschis sau pasteluri delicate măresc vizual încăperea și oferă o bază neutră pentru accente decorative. Dacă îți dorești o notă de personalitate, adaugă culori mai intense în detalii mici - perne, tablouri, plante sau obiecte de artă - fără a încărca vizual spațiul.

Într-o garsonieră, bucătăria și baia sunt adesea foarte compacte, așa că organizarea devine crucială. În bucătărie, folosește rafturi suspendate, suporturi magnetice pentru cuțite și cutii transparente pentru alimente. În baie, etajerele verticale, coșurile pentru produse și suporturile pentru prosoape ajută la menținerea ordinii și la economisirea spațiului. Nu uita de spațiile aparent „moarte”: colțurile pot găzdui oglinzi de baie, iar partea de sus a ușilor poate fi folosită pentru rafturi suplimentare.

Poate cel mai important sfat pentru a trăi confortabil într-o garsonieră este să îți menții lucrurile sub control. Adună doar obiectele care îți aduc bucurie și utilitate. Fă periodic selecții și renunță la ceea ce nu folosești frecvent. Minimalismul nu înseamnă lipsă de personalitate, ci un spațiu aerisit care îți permite să respiri și să te relaxezi.

Maximizarea spațiului într-o garsonieră nu înseamnă doar să găsești loc pentru toate obiectele, ci și să creezi o atmosferă plăcută și funcțională în care să te simți bine. Locuitul singură îți oferă libertatea de a-ți personaliza spațiul exact așa cum îți dorești, transformând fiecare metru pătrat într-un loc care îți reflectă personalitatea.

Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”
Proiect de eliminare a sectoarelor din Capitală și a Ilfovului. Vlad Gheorghe: ”Haideți să desființăm baronii, nu să-i protejăm!”
Liderul partidului DREPT acuză un deputat că încearcă să blocheze punerea în practică a referendumului votat de bucureșteni în noiembrie 2024, prin care Primăria Capitalei să primească...
Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice
Camera Deputaților a adoptat proiectul care introduce obligativitatea RCA la trotinete și biciclete electrice
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, 22 octombrie, proiectul Legii RCA prin care vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale...
#garsoniera, #spatiu garsoniera, #amenajare casa , #decoratiuni interioare
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Aveam in brate copilul inert. Am inceput sa urlu". Marturia unei foste paciente a clinicii din Constanta unde a murit tanara gravida
ObservatorNews.ro
Cum a inventat un barbat o unitate SRI falsa si a convins civili sa devina "agenti secreti"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lino Golden, primele declarații despre noua relație, după divorțul de Delia Salchievici: „E ceva recent”
  2. Cum să maximizezi spațiul dintr-o garsonieră
  3. Cum ajută RMN-ul toracic în evaluarea plămânilor și a inimii
  4. Cum a slăbit Adele 45 de kilograme fără a ține dietă. Artista dezvăluie „regula de aur”
  5. Anda Adam, adevărul despre tensiunile de la Asia Express. Ce a nemulțumit-o pe artistă: „M-am îmbolnăvit imediat”
  6. Peștele pe care nu ar trebui să-l eviți din cauza contaminării cu mercur. Un expert face clasamentul celor mai sănătoase specii
  7. Ce spune Roxana Nemeș despre întoarcerea pe scenă, după ce a născut gemeni: „Momentele acestea sunt extrem de importante”
  8. Un cunoscut cântăreț român, acuzat de hărțuirea unei tinere de 18 ani. „S-a aplecat peste ea și a încercat să o sărute cu forța” VIDEO
  9. Anca Țurcașiu și-a descoperit o nouă pasiune la 55 de ani: „Mi-am luat inima-n dinți”
  10. Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost operat de o echipă multidisciplinară