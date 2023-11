Veste mare pentru omenire: Gaura gigantică din stratul de ozon al Pământului, întorsătură de situație VIDEO

Ultimele măsurători ale Administrației Naționale Oceanografice și Atmosferice (NOAA) și a Agenției Spațiale americane (NASA) aduc o veste de mare importanță pentru omenire, în urma observațiilor din satelit, legată de gigantica gaură din stratul de ozon din atmosfera superioară a Pământului.

Experții au anunțat că gaura de ozon din Antarctica a atins valoarea maximă de 26 de milioane de kilometri pătrați pe 21 septembrie 2023, fiind a 12-a ca mărime record din 1979. Această evoluție reprezintă o întorsătură neașteptată, deoarece în 2022 ea se micșorase față de anul precedent, la valoarea de 23 de milioane de kilometri pătrați.

În perioada de vârf a sezonului de epuizare a stratului de ozon, între 7 septembrie și 13 octombrie, gaura a avut o medie de 23,1 milioane de kilometri pătrați în acest an, aproximativ de dimensiunea Americii de Nord, potrivit NOAA.

„Este o gaură de ozon modestă”, a spus Paul Newman, liderul echipei NASA de cercetare a ozonului de la Centrul de zbor spațial Goddard al NASA din Greenbelt, Maryland. „Scăderea nivelurilor de compuși ai clorului produși de om, împreună cu ajutorul meteorului activ stratosferic antarctic, au îmbunătățit ușor nivelurile de ozon în acest an.”

Stratul de ozon acționează ca o protecție solară naturală a Pământului, deoarece această porțiune a stratosferei protejează planeta noastră de radiațiile ultraviolete (UV) dăunătoare ale soarelui. Un strat de ozon subțire înseamnă mai puțină protecție împotriva razelor UV, care pot provoca arsuri solare, cataractă și cancer de piele la oameni.

În fiecare septembrie, stratul de ozon se subțiază pentru a forma o „gaură de ozon” deasupra continentului Antarctic. Oamenii de știință folosesc termenul „gaură de ozon” ca metaforă pentru zona în care concentrațiile de ozon deasupra Antarcticii scad cu mult sub pragul istoric de 220 de unități Dobson. Oamenii de știință au raportat pentru prima dată dovezi ale epuizării stratului de ozon în 1985 și au urmărit nivelurile de ozon în Antarctica în fiecare an din 1979.

Epuizarea stratului de ozon antarctic are loc atunci când substanțele chimice produse de om care conțin clor și brom se ridică pentru prima dată în stratosferă. Aceste substanțe chimice sunt descompuse și își eliberează clorul și bromul pentru a iniția reacții chimice care distrug moleculele de ozon.

Substanțele chimice care epuizează stratul de ozon, inclusiv clorofluorocarburile (CFC), au fost odată utilizate pe scară largă în spray-uri cu aerosoli, spume, aparate de aer condiționat, supresoare de incendiu și frigidere. CFC-urile, principalele gaze care epuizează stratul de ozon, au durate de viață atmosferice de 50 până la peste 100 de ani.

„Deși coloana totală de ozon nu este niciodată zero, în majoritatea anilor, vom vedea în mod obișnuit zero ozon la unele altitudini în stratosferă peste Polul Sud”, a declarat Bryan Johnson, chimist de la NOAA, lider de proiect pentru grupul de ozon al Global Monitoring Laboratory. „Anul acesta, am observat o epuizare de aproximativ 95%, unde vedem adesea pierderi de ozon aproape de 100% în stratosferă.”

Cercetătorii NOAA și NASA monitorizează stratul de ozon de deasupra polului și la nivel global, folosind instrumente de la bordul sateliților NASA Aura, NOAA-NASA Suomi NPP și NOAA-20.

