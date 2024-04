Românul care le-a mărturisit părinților că e gay: "Să așteptați până sunteți independenți financiar, de preferat să nu mai locuiți în aceeași casă"

În România, mulți homosexuali se confruntă cu prejudecăți și stereotipuri negative, ceea ce poate duce la discriminare în diverse situații, inclusiv la locul de muncă și în comunitate.

Unii au parte de respingere sau lipsa de înțelegere și din partea membrilor familiei atunci când își dezvăluie orientarea sexuală. Acest lucru poate duce la tensiuni și rupturi în relațiile lor familiale.

Un tânăr a mărturisit într-o postare în mediul online cum a decurs discuția cu părinții când a decis să discute despre orientarea sa sexuală.

"Mă simt mult mai eliberat"

"În sfârșit, am reușit să le spun părinților că sunt gay și mă simt mult mai eliberat.

Mama, deși este mai religioasă, a reacționat mult mai bine decât mă așteptăm și a fost mult mai deschisă și receptivă. Nu m-aș fi așteptat să reacționeze atât de bine și să îmi pună atâtea întrebări. Spre surprinderea mea chiar a fost interesată dacă am pe cineva și în următoarele săptămâni urmează să îi fac cunoștință cu prietenul meu.

Tata a reacționat exact cum m-aș fi așteptat. Nu a avut o reacție neapărat negativă, a fost mai mult ceva de genul acesta: "sweep it under the rug and never talk about it ever again" și nu m-a întrebat nimic legat de asta. Nu stă prea bine la capitolul de procesat emoții și probabil o să îi ia foarte mult timp până se va obișnui (dacă se va obișnui).

Sper că experiență mea să încurajeze și alte persoane să facă pasul acesta, chiar dacă e foarte greu și chiar înfricoșător, dar o să vă simțiți mult mai liberi după."

"Să așteptați până sunteți independenți financiar de părinți"

"Tânărul li s-a adresat celor aflați în aceeași situație.

Câteva sfaturi pentru cei care consideră să facă pasul acesta:

Cel mai bine ar fi să așteptați până sunteți independenți financiar de părinți și de preferat să nu mai locuiți în aceeași casă (asta just în case că au o reacție foarte negativă și agresivă).

Nu trebuie să va forțați să le spuneți asta față în față dacă vă este prea greu. Eu personal, am ales să îi spun mamei prin mesaj, după care am avut un video call mai lung. Faceți asta așa cum vă simțit cel mai bine și cel mai safe", a scris acesta pe Reddit.

"Cunosc situații cu părinți de au reacționat extrem de negativ"

Mulți dintre cei care au comentat l-au felicitat pentru curaj.

“Bravo! Bine că ai avut curajul și că ai părinți (cel puțin mama) care te acceptă așa cum ești! Una din bucuriile mele că părinte a fost când fata mea adolescentă s-a simțit în siguranță să-mi spună că are o gagică. M-a bucurat faptul că nici măcar nu părea stresată să-mi dea vestea și că nu îi era teamă că va există vreo schimbare în atitudinea mea față de ea.”

"Felicitări, dar vorba ta până când nu ai casa ta și banii tăi nu încuraja pe nimeni să facă asta, cunosc situații cu părinți de au reacționat extrem de negativ cu dat afară din casă și altele și persoanele respective au căzut în mâna unora de au profitat de situația lor într-un mod extrem de negativ."

“Eu când le-am zis alor mei, am crezut că o să fie puțin mai mult scandal? Și n-a fost. M-am simțit așa puțin... Băi eu m-am pregătit de scandal!! Cum adică 'ok'?

După am sunat-o pe mamaia măcar să am și eu cu cine să mă cert (ea fiind destul de religioasă, și mai discutasem înainte de persoanele gay și etc și zicea că nu e un lucru așa rău.)

Cred că partea mea favorită a fost că mi-a zis "cum tu ești o de-aia...cum le zice...o lesbiancă??" Abia am putut să mă abțin până să o sun pe mama și să râdem în hohote (după conversația cu mamaia).

Încă mă duc la ea și nu s-a schimbat nimic dar o atenționez când aduce vorba de vreun potențial viitor iubit să nu intrăm în discuție că iese cu scandal. Totuși aș putea să zic că la mine a fost un caz fericit. Urez bafta și curaj tuturor!"

"Eu am fost bătut când au aflat părinții de mine, îmi pare bine că totul a decurs ok pentru tine".