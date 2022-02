Clubul din Liga I aflat în pragul desființării: "De luni nu mai venim la echipă"

Salvarea lui Dinami poate veni de la o altă echipă aflată în colpas financiar, în afară de Academica Clinceni.

Este vorba despre Gaz Metan Mediaș, club care se confruntă cu probleme financiare uriașe.

”Suntem într-o situaţie foarte grea, nu ştiu dacă va mai rămâne vreun jucător la echipă până luni. Ne-au fost scăzute deja două puncte. Săptămâna viitoare urmează alte două. Cred că luni toţi jucătorii vor pleca. Nu se mai poate. Aşa este foarte greu. Nu poţi rămâne undeva nouă luni fără bani. Nu se mai poate în halul ăsta. Am fost păcăliţi, am fost minţiţi, am crezut, dar nu mai putem. Am înţeles că a fost o şedinţă cu un om foarte puternic financiar. Trebuie să ia o decizie rapidă pentru că noi nu mai putem. Toată lumea vrea să plece luni. Probabil vor rămâne cei de aici din Mediaş. Daca nu ai un viitor, nu ai de ce să rămâi. Avem toţi familii, copii, toţi ne gândim la viitor. Aşa nu se mai poate. FRF trebuie să facă ceva. Jucătorii din Liga 1, noi toţi, trebuie să facem ceva. Nu se mai poate. Suntem neplătiţi. Jucăm pe burta goală. Nu ştim cine conduce. Nu avem cu cine să vorbim în afară de Mister. E singurul care ne mai spune ceva, şi nici el nu ştie adevărul”, a declarat Ioan Filip, potrivit digisport.ro.

Şi Gabriel de Moura a vorbit despre problemele financiare de la Gaz Metan. "Vă mulţumesc pentru felicitări, da, am ajuns la 100 de meciuri. Acesta e fotbalul şi, având în vedere situaţia prin care trecem, e dificil să mai ai cuvinte, să mai spui ceva acum. E multă presiune de 5 luni, nu e uşor, avem familii, dar eu sunt mândru de ce am făcut până acum. Nu ştiu de ce mai stau, încerc să ajut echipa, dar în zilele următoare chiar nu ştim ce vom face, ce va fi la club, pur şi simplu nu ştim. Sper ca cineva să ne salveze, ştiu că e dificil, dar nu ştim ce facem mine", a spus De Moura.

Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XXVI-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Clujenii veneau după patru remize consecutive şi au marcat ultimul gol în minutul 90+4.

Au înscris Petrila ’33 şi Neguţ ‘90+4 pentru CFR Cluj, respectiv Filip ’64 pentru Gaz Metan.

