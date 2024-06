Gaz Metan Medias se impune la Galati

Formatia Gaz Metan Medias s-a impus in partida disputata cu Otelul Galati, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 7-a a Ligii.

Desi s-au impus in fata lui Dinamo chiar in Stefan cel Mare, elevii lui Dorinel Munteanu nu au reusit sa confirme si au abordat partida cu o atitudine retinuta, permitand oaspetilor sa-si intre in ritm.

Rezultatul a fost nul la pauza, cele doua formatii nereusind sa inscrie, chiar daca ocaziile de poarta nu au lipsit.

Mai ofensivi in repriza secunda, galatenii au trecut in cateva randuri pe langa gol, mediesenii avand doar cateva sclipiri pe contraatac. In mod surprinzator, oaspetii au marcat decisiv in minutul 85, cand Bud a inscris dupa o pasa a lui Parvulescu.

In urma infrangerii suferite, Otelul a coborat in zona retrogradarii, ramanand cu cele sapte puncte acumulate in tot atatea partide. Gaz Metan Medias a obtinut cea de-a treia victorie a sezonului.

Ads