In varsta de 23 de ani, jucatorul nascut la Bucuresti a facut junioratul la Viitorul Constanta, apoi s-a transferat in Olanda, acolo unde a evoluat timp de 4 ani pentru Feyenoord si Twente.In 2016 s-a intors in Romania, la ASA Targu Mures, apoi a mai trecut pe la echipele Concordia Chiajna, HNK Gorica, si Sepsi Sf Gheorghe.