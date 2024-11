Surpriza mare la Medias! Sageata invinge pe Gaz Metan

penultimul meci din etapa cu numarul 18 a Ligii 1 a adus si una dintre cele mai mari surprize ale rundei, codasa Sageata Navodari impunandu-se, scor 2-1, pe terenul celor de la Gaz Metan Medias.

Chiar daca in partida de luni seara s-au intalnit doua formatii aflate in suferinta, jocul a fost unul extrem de spectaculos, cu multe ocazii mari.

Oaspetii au deschis scorul in minutul 53, la capatul unei faze controversate, prin Cristian Munteanu.

Reluarile au aratat ca jucatorul celor de la Sageata se afla in pozitie de offside, reusita sa fiind totusi validata de brigada de arbitri.

Gazul a restabilit egalitatea cu un sfert de ora inainte de final, atunci cand Bawab a transformat elegant o lovitura de la 11 metri.

Totusi, dobrogenii i-au facut o mare bucurie noului antrenor, debutantul Gica Butoiu, si au reusit sa inscrie golul victoriei in minutul 78, atunci cand Florin Popa a reluat imparabil cu capul, dintre doi adversari.

Confruntata cu spectrul desfiintarii, Sageata obtine o victorie vitala in Liga 1 si are sanse sa ramana in Liga 1 inca un sezon.

Echipele de start:

Gaz Metan: Greab - Zaharia, Frasinescu, Bozesan, Buzean - Todea, Tahar - A. Muntean, Fl. Dan, C. Petre - D. Roman

Rezerve: Gurincu, Roberto, Fl. Sandu, Avram, Llullaku, Bawab, Vitinho

Sageata: Panagopoulos - Peteleu, Cr. Munteanu, Fl. Popa, Lupu - Muzac, Vezan - Tigoianu, Dinu, Grigoras - M. Roman

Rezerve: Pogacsics, N'Doye, Lopez, Chitu, Sorian, Vieru

