Burger King schimba dieta vacilor ca sa le reduca flatulenta, considerata responsabila de emisii de metan

Noua schema de dieta va reduce emisiile de metan ale vacilor cu 33% pe zi, potrivit Burger King. Emisiile respective au una dintre contributiile majore la schimbarile climatice intrucat gazul capteaza caldura soarelui.Potrivit companiei detinute de Restaurant Brands International, carnea provenita de la vitele hranite cu lemongrass va fi folosita incepand de marti in sandwichurile cunoscute sub numele de Whopper vandute in unele restaurante din Austin, Los Angeles, Miami, New York si Portland.Burger King a precizat ca noua formula de hrana este "open source si destul de simplu de folosit" si ca a lucrat la ea impreuna cu profesori de la Autonomous University din Mexic si University of California, Davis.Lemongrassul are rolul sa ajute vacile sa emita mai putin metan in timpul digestiei.Potrivit Agentiei pentru Protectia Mediului din SUA, 50%-65% din totalul emisiilor de metan provin din activitati umane, inclusiv din zootehnie."Daca intreaga industrie, de la fermieri, furnizori de carne si alte branduri ni se vor alatura, putem sa ne extindem si sa contribuim impreuna la reducerea emisiilor de metan care influenteaza schimbarile climatice", a afirmat Fernando Machado, director de marketing la nivel global al Restaurant Brands International, intr-un comunicat.Burger King a mai folosit anterior sandwichurile Whopper pentru a promova initiativele de sustenabilitate si sanatate.In luna februarie, Burger King a difuzat o reclama cu un Whopper mucegait, pentru a scoate in evidenta eforturile sale de a elimina conservantii artificiali si alti aditivi din meniul companiei. Burger King intentioneaza ca pana la sfarsitul acestui an toate alimentele sale sa nu mai includa ingrediente artificiale.