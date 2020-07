Clubul de fotbal Gaz Metan Medias s-a despartit de opt jucatori

Ziare.

Cu cinci etape inainte de incheierea play-off-ului, Gaz Metan a ramas fara portarul Ricardo Batista, fundasii Thomas Juel-Nielsen, Marian Pleasca, mijlocasii Boubacar Fofana, Nelut Rosu, Ely Fernandes, Paul Costea si atacantul Ioan Hora.Portarul Batista a aparat in doar intr-un meci in acest campionat , Juel-Nielsen are un meci si un gol marcat (cu FCSB ), Pleasca a adunat 13 partide, Fofana a totalizat 24 de jocuri, Rosu a avut 23 de jocuri si un gol marcat, Fernandes a avut un bilant de 26 de partide si un gol inscris, Costea a strans 3 jocuri, iar Hora a totalizat 5 partide si un gol marcat.Vineri, in etapa a sasea a fazei play-off, Gaz Metan va juca pe teren propriu cu Universitatea Craiova (20:00).