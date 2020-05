Edi Iordanescu explica plecarea subita de la Gaz Metan Medias

Ziare.

Antrenorul spune ca nu a primit garantiile necesare pentru a ramane la echipa pana la finalul acestui sezon."Faptul ca apucam inca un meci-doua maxim, practic nu avea rost sa mai prelungesc o luna si ceva, neavand garantie legat de ceea ce se intampla in sezonul urmator", a spus Edi Iordanescu la Antena Sport "Ori se pot strange resursele necesare pentru un buget cel putin la fel de bun ca asta, in sensul in care sa-i dea sanse pentru o lupta la play-off din nou si eventual si o cupa europeana, echipa iesind in urmatoarea perioada din insolventa, ori atunci nu mai are sens sa prelungesc. Este alba sau neagra, din punctul meu de vedere", a completat tehnicianul in varsta de 41 de ani.Vezi: Edi Iordanescu a plecat de la Gaz Metan Medias Edi Iordanescu a renuntat la banii din ultima luna de contract si nu va mai pregati echipa in acest sezon.Pana la finalul acestui sezon, Gaz Metan Medias va fi pregatita de secunzii lui Edi Iordanescu.In schimb, Edi Iordanescu a promis ca va superviza echipa de la distanta in aceasta perioada.6 e locul ocupat de Gaz Metan Medias in clasamentul din play-off-ul Ligii 1.