Edi Iordanescu si-a reziliat contractul: Cum si-a explicat decizia

Ziare.

com

Angajamentul lui Edi Iordanescu expira la sfarsitul acestei luni, insa tehnicianul in varsta de 43 de ani a luat hotararea sa nu mai ramana pana la sfarsitul sezonului.Fiul lui Anghel Iordanescu spune ca a ales sa plece deoarece conducerea clubului nu a gasit solutii pentru rezolvarea problemelor financiare si nici o strategie pentru sezonul urmator."Oficial azi mi-a incetat contractul cu Gaz Metan.Tot ce pot sa spun este ca a fost o perioada extrem de grea, cu multe probleme si chiar obstacole, dar cel putin la fel de frumoasa pentru mine atat uman cat si profesional. Am locuit mai mult de un an in hotelul clubului, a fost ca si a doua mea casa, mi-am pus toata priceperea, experienta, devotamentul, energia si loialitate pentru Gaz Metan, si grupul extraordinar de jucatori cu care am lucrat.Toata lumea a contribuit intr-o maniera deosebita la indeplinirea acestui obiectiv unic pentru club si oras, in fruntea cu grupul de jucatori carora le multumesc din suflet si apoi cu conducere, suporteri si toti cei implicati in activitatea zilnica a echipei.Marturisesc ca nu am respins continuitatea, dar stilul meu si felul meu de a fi inseamna ca mereu totul sa se bazeze pe un plan, o strategie. Pana in acest moment nu s-au gasit solutii pentru rezolvarea problemelor financiare, nu s-a putut construi un buget si o strategie pentru sezonul viitor, iar eu nu pot sa imi asum obiective importante fara a ma baza pe lucruri clare. Am asteptat mai bine de 2-3 saptamani si din pacate rezolvarile nu au venit.Nu vreau sa condam pe cineva, imi doresc totusi ca baietii sa fie rasplatiti pentru munca si performanta realizata si in final pentru banii adusi in club, si imi mai doresc ca Gaz Metan sa foloseasca aceasta perioada extraordinara ca o fundatie pentru viitoare performante.Sa fie doar un inceput dintr-o perioada cu multa perfomante.Nu plec de la Medias pentru alte oferte, nu exista asa ceva in acest moment, au fost tentatii in acest an jumatate, dar mereu am ales cu inima. Insa niciodata nu voi accepta mediocritatea si pentru mine o noua provocare la Medias ar fi insemnat un buget si un plan pt atacarea cupelor europene.Medias va ramane mereu in sufletul meu, la fel si Gaz Metan, multumesc suporterilor pentru sustinerea si caldura cu care m-au inconjurat mereu si mi-as dori sa reusesc urmatoarea perioada sa imi iau la revedere de la baietii mei si toti oamenii cu care am lucrat in acest an si jumatate.Ma bucura si ma onoreaza aprecierile voastre, poate intr-o zi o sa mai am oportunitatea sa reprezint cu mandrie acest club", a declarat Edi Iordanescu pentru site-ul suporterilor, www.Gazisti.ro 6 e locul pe care Edi Iordanescu o lasa pe Gaz Metan Medias in clasamentul din play-off-ul Ligii 1.