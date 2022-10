Scandal monstru in fotbalul romanesc: "Toata lumea trebuie sa afle acest caz de coruptie!" Interviu

A mai ramas o singura zi pana la startul noii editii a Ligii 1, insa in fotbalul romanesc incertitudinea pluteste in aer, in conditiile in care putem avea parte de o echipa retrogradata in orice moment.

Situatia este cauzata de ancheta pe care Federatia Romana de Fotbal o desfasoara pentru a afla daca jucatorii formatiei FC Brasov au primit bani negri de la Concordia Chiajna pentru a incurca Gaz Metan Medias, in ultima etapa a sezonului trecut, potrivit spuselor directorului general al ardelenilor, Ioan Horoba, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Oficialul echipei Gaz Metan spune ca dovezile prezentate pana in acest moment arata faptul ca jucatorii de la FC Brasov au primit 200 de mii de lei pentru a da un randament mai bun in ultima etapa.

Apoi, Horoba a precizat ca nu intelege motivul pentru care Federatia Romana de Fotbal nu a ajuns inca la o concluzie in acest caz.

Iata interviul acordat Ziare.com de Ioan Horoba:

Campionatul sta sa inceapa. Cum a ramas cu prima jucatorilor de la FC Brasov dupa meciul cu Medias?

In primul rand, trebuie sa va spun ca nu a fost o prima acolo. Prima o dai pentru un obiectiv, iar in cazul de fata nu a fost niciun obiectiv indeplinit, pentru ca echipa in cauza a retrogradat. Apoi, ce spun ei ca au dat prima pentru meciul cu Viitorul este total fals. Nu vii dupa meciul cu Medias sa imparti banii intr-o punga, neimpozitati, nedeclarati. In plus, au dat prima si pentru patru jucatori care nu au evoluat cu Viitorul.

Dar pentru ce au incasat banii?

Lucrurile sunt clare si toata lumea trebuie sa afle acest caz de coruptie. Da, este un caz clar de coruptie. Toata lumea stie! Au primit banii ca sa faca tot posibilul sa incurce Mediasul, iar pe tot parcursul meciului au facut numai antijoc. E de Cartea Recordurilor ce au facut. Cum sa spui ca ai dat prima cand tu ai retrogradat? N-am niciun fel de dubiu ca e coruptie.

Cati bani s-au dat?

In vestiar, dupa meci, capitanul de echipa, Constantinescu, a venit cu o punga in care se aflau 200 de mii de lei. Alaturi de el mai erau doi antrenori, iar unul a fost promovat la centrul de excelenta de la Targu Mures. Halal recompensa!

Federatia a deschis o ancheta. In ce stadiu se afla acum?

Ar fi trebuit sa fie la final. Nu pot sa inteleg cum nu s-a ajuns la o concluzie dupa ce au audiat zeci de martori timp de cateva luni. Sunt convins ca si ei cred ca s-au dat bani negri, dar poate le este frica pentru ca nu au mijloacele necesare.

Exista vreo marturie care sa ateste ceea ce sustineti?

Dovezi sunt destule. Daca te prezinti in vestiar cu 200 de mii de lei la capitanul de echipa, care dupa meci plange si apoi a doua zi, la ora 9 dimineata, a semnat un contract de fotbalist profesionist cu Concordia Chiajna, ce sa mai spui? El facea diversiuni ca il vor Steaua si Dinamo, dar semnase cu Chiajna deja.

Va asteptati sa fie retrogradata Chiajna? Ce se va intampla daca se va da o decizie dupa inceperea campionatului?

Ma astept sa se ofere un raspuns, iar pentru mine lucrurile sunt clare: avem parte de un caz de coruptie. Ce se va intampla mai departe privind retrogradarea, asta trebuie sa decida comisiile. Dar pentru mine este clar ca s-au dat bani negri.

Care este situatia la Medias acum? Ati fi pregatiti de Liga 1?

In acest moment nu suntem pregatiti de Liga 1. Ne-am reunit luni, astazi (miercuri - n.red.) am terminat vizita medicala. Momentan facem trialuri ca sa strangem jucatori. Gasim peste tot jucatori, n-am avut niciodata atatia jucatori precum acum la trial, au fost 25 la numar.

