Schimbare de antrenor in Liga 1 - oficial

Dupa aproape un an si jumatate de colaborare, acesta nu va mai continua pe banca tehnica a echipei, dar ramane in istoria clubului pentru performanta reusita, aceea de a duce echipa pentru prima data in play-off-ul campionatului.''Multumim Edi, pentru tot ceea ce ai facut pentru club, pentru echipa, pentru oras, multumim pentru ca ai crezut mereu ca ne putem autodepasi, ca putem face mai mult! Mult succes in cariera ta!'', transmite clubul in mesajul de despartire.Gaz Metan nu precizeaza cine va pregati echipa in etapele ramase de jucat din play-off. Conform informatiilor din presa, favorit este Dusan Uhrin, fostul antrenor de la Dinamo Incepand cu 15 mai, data la care s-a incheiat starea de urgenta decretata ca urmare a pandemiei de coronavirus, echipele din Liga I au intrat in cantonamente centralizate cu regim inchis pentru reluarea antrenamentelor, aceleasi conditii fiind valabile si dupa reluarea competitiei. Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca intentioneaza sa reia actuala editie a campionatului Ligii I in weekend-ul 13-14 iunie.