Vezi cu cine va juca Gaz Metan in Europa League daca trece de KuPS

Gaz Metan Medias va intalni formatia germana Mainz 05 in turul trei preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorti care a avut loc vineri, la sediul UEFA de la Nyon.

Pentru a se califica in turul trei, Gaz Metan trebuie intai sa treaca de gruparea finlandeza KuPS Kuopio, dupa ce in prima mansa, disputata joi seara, in deplasare, a pierdut cu 0-1.

Cine este Mainz 05?

Clubul 1.FSV Mainz 05 a fost fondat in 1905 si isi disputa meciurile de pe teren propriu pe Coface Arena, care are o capacitate de 33.500 de locuri.

Gruparea "ros-alba" a incheiat editia trecuta a Bundesligii pe pozitia a cincea si au obtinut calificarea in Europa League la doar doi ani de la revenirea in primul esalon.

Cea mai importanta realizare a gruparii germane, antrenata in prezent de Thomas Tuchel, este semifinala Cupei disputata in 2009.

Prima mansa se va disputa pe 28 iulie, in Germania, in timp ce mansa secunda va avea loc pe 4 august, in Romania.

C.F.