Soluția ideală pentru Europa în problema gazului rusesc: "Este simplă, verificată la detaliu şi ucigătoare pentru Putin"

Consiliul de Miniștri al UE se întâlnește marți, 26 iulie, la Bruxelles pentru a stabili o strategie comună în privința problemelor de aprovizionare cu gaz metan provenit din Rusia.

O analiză realizată de Expert Forum România arată că, în ciuda panicii induse la nivel general, Uniunea Europeană este în avantaj în fața Rusiei, care nu mai poate juca cartea șantajului.

„Rusia nu poate juca mult timp jocul reducerilor selective. UE poate limita, prin toți membrii săi, în mod comun și eficient șantajul Kremlinului cu privire la gazele naturale printr-un plafon la nivelul întregii UE al prețurilor la gazele rusești, dublat de un mecanism simplu de solidaritate”, potrivit expertforum.ro.

Rusia ar putea avea probleme și cu stocarea gazelor, dacă ar opri livrările.

„Pur și simplu n-are cum opri producția fără costuri insuportabile și fără a deteriora grav capacitatea de producție pe termen lung, nu poate consuma mai mult, stoca mai mult și nu poate vinde mai mult în afara UE decât a făcut deja. UE își poate coaliza toți membrii și vocile disidente într-un efort comun de limitare și eficient împotriva șantajului cu privire la gaze al Kremlinului prin stabilirea unui plafon la nivelul UE la prețurile gazelor rusești, cuplat cu un mecanism simplu de solidaritate.

Pana acum șantajul Gazprom asupra țărilor și companiilor europene cheie dă roade: amenințarea cu o reducere totală a livrărilor până la iarnă duce la o panică generalizată pentru factorii de decizie și pentru public. În realitate, presiunea Kremlinului asupra UE este aproape de zero din vară până la sfârșitul anului. Gazprom a mizat până acum pe reduceri de gaze care vizează clienți individuali sau state pentru a împinge creșteri ale prețurilor spot pe piețele UE, încasând sume mari din contractele pe termen lung rămase care sunt legate de prețurile spot. Acesta este motivul pentru care Rusia câștigă acum mai mulți bani din gaz decât anul trecut, în ciuda reducerii cantităților livrate.

Urgența este așadar să:

1) înțelegem cât de mult poate juca Gazprom acest joc pentru restul anului și

2) să elaborăm o sancțiune care să mențină toată UE unită”, arată experții.

The case for capping the Russian gas price

Sorin Ioniță este de părere că plafonarea prețului de achiziție în UE ar fi o lovitură pentru Rusia.

„EFOR are soluţia, care e simplă, verificată la detaliu şi ucigătoare pentru Putin: plafonarea drastică a preţului de achiziţie în UE. Fiindcă ce nu v-au spus la şcoală e următoarea treabă: nu noi depindem de Rusia, ci ea depinde major de piaţa UE. In prezent Rusia e cu rezervoarele aproape pline şi nu mai are unde stoca sau vinde gaze prin conducte; oprirea producţiei implică preţuri ruinătoare pentru Gazprom, care intră în faliment”, a transmis expertul.

Scăderea dependenței

Uniunea Europeană va anunţa planuri de urgenţă privind diminuarea cererii de gaze în următoarele luni, avertizând ţările că fără reduceri semnificative în prezent nu vor reuşi să-şi asigure combustibilul în următoarea iarnă, dacă Rusia opreşte livrările, transmite Reuters.

Europa se grăbeşte să-şi umple capacităţile de stocare a gazelor înaintea iernii şi să-şi facă provizii, în cazul în care Moscova restricţionează şi mai mult livrările, ca represalii pentru sprijinirea Ucrainei. Deja grupul rus Gazprom a oprit livrările de gaze în unele state membre UE, iar oficialii blocului comunitar avertizează că sunt posibile şi alte reduceri.

Comisia Europeană ar urma să ceară statelor să se pregătească de astfel de scenarii reducând utilizarea gazelor. Proiectul UE, consultat de Reuters, va propune o ţintă voluntară pentru ţările membre UE pentru a-şi reduce cererea de gaze în următoarele opt luni. Propunerea trebuie adoptată de statele membre ale blocului comunitar, care sunt în mare parte responsabile pentru propriile lor politici energetici.

Printre propuneri se află acordarea de subvenţii financiare firmelor care reduc utilizarea gazelor, folosirea ajutorului de stat pentru a încuraja industriile şi centralele electrice pentru a trece la alţi combustibili, şi campanii de informare pentru a le cere cetăţenilor să reducă încălzirea şi folosirea aparatelor de aer condiţionat.

Tot conform unui document consultat de Reuters, Gazprom a decis să invoce o clauză de tip "forţă majoră" cu privire la livrările de gaze, sporind temerile în Europa că Moscova nu va relua joi livrările prin gazoductul Nord Stream 1.

Planul UE

Propunerea UE care vizează diminuarea folosirii gazelor cu 15% în statele membre, pentru a se pregăti în eventualitatea unor întreruperi suplimentare ale livrărilor de gaze din Rusia, se confruntă cu rezistenţa guvernelor, sporind temerile privind aprobarea planului, transmite Reuters.

Miercuri, Comisia Europeană a propus ca toate statele membre să reducă folosirea gazelor cu 15% între 1 august 2022 şi 31 martie 2023, faţă de media din ultimii cinci ani. Obiectivul este voluntar, dar UE îl poate face obligatoriu dacă Bruxelles-ul declară un risc substanţial de deficit de gaze.

La reuniunea diplomaţilor din statele membre UE, cel puţin 12 din 27 de state membre şi-au exprimat temerile în privinţa propunerii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Principalul punct nevralgic este dacă UE ar trebui să aibă puterea de a face obiectivul obligatoriu. Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Malta, Ţările de Jos, Polonia şi Portugalia sunt printre ţările care spun că Bruxelles-ul nu ar trebui să poate face asta înainte ca statele membre să-şi exprime poziţia şi, posibil, opoziţia.

"Statele membre vor să aibă capacitatea de a activa mecanismele de criză, nu este ceva ce ar trebui să facă Comisia Europeană", susţine o sursă.

Conform propunerii, Executivul comunitar va consulta Grupul de coordonare al gazelor format din reprezentanţii ţărilor înainte de a face obiectivul obligatoriu.

Până acum, ţările UE şi-au redus cererea combinată de gaze cu doar 5%, în pofida lunilor de tensiuni privind livrările din Rusia şi a creşterii preţurilor, a anunţat comisarul pentru energie, Kadri Simson.

Secretarul pentru Energie din Portugalia, Joao Galamba, a declarat că ţara sa "este total împotriva" planului UE.

"Nu ţine cont de diferenţele dintre state", a declarat el pentru publicaţia Expresso.

Şi Guvernul spaniol a anunţat că se opune reducerii consumului de gaze cu cel puţin 15%, dorit de Bruxelles pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, apreciind că această măsura nu este neapărat "justă" şi nici "eficientă".

"Spania nu sprijină această propunere", a declarat ministrul spaniol pentru Tranziţia Ecologică, Teresa Ribera, într-o conferinţă de presă, exprimându-şi regretul că această măsură nu a făcut obiectul unei dezbateri în prealabil.

