100 de angajați ai ONU au fost uciși în Gaza. ”Avem nevoie de o încetare umanitară a focului acum!”

Agenţia ONU pentru refugiaţii palestinieni (UNRWA) a anunţat vineri că peste 100 dintre angajaţii săi au fost ucişi în Fâşia Gaza de la începutul războiului dintre Israel şi mişcarea islamistă Hamas, relatează AFP.

"Confirmăm că peste 100 de colegi din UNRWA au fost ucişi într-o lună. Părinţi, profesori, asistente, medici, personal de sprijin. @UNRWA este în doliu, palestinienii sunt în doliu, israelienii sunt în doliu. Pentru a pune capăt acestei tragedii, avem nevoie de o încetare umanitară a focului acum", a scris şeful UNRWA, Philippe Lazzarini, pe reţeaua fostă Twitter.

