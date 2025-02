„Gaza-Lago”. Un grup pro-Israel, responsabil pentru videoclipul bizar generat de AI pe care Donald Trump l-a distribuit, rupe tăcerea

Luni, președintele SUA a postat pe rețelele sociale un clip generat de AI, prezentând o viziune ciudată asupra viitorului Gaza, în care apăreau dansatori cu barbă, hoteluri Trump și chiar Trump ținându-se de mână cu o dansatoare de belly dance semi-nudă, zâmbind larg. Clipul nu a fost creat de Trump, ci a fost postat inițial pe X, pe 7 februarie, de către un cont numit „Nazi Hunters”. Acesta a distribuit clipul după comentariile lui Trump despre preluarea Gaza de către Statele Unite, adăugând: „Se pare că stațiunea Gaz-A-Lago tocmai a lansat primul său promo oficial de turism”.

După ce Trump a distribuit clipul luni, „Nazi Hunters” a răspuns că „era o glumă”, adăugând: „se pare că și Trump l-a văzut…”.

„Nazi Hunters” este un cont pro-Israel care a postat, de asemenea, despre moartea tragică a fraților Bibas, uciși de Hamas, și despre înmormântarea acestora, care a avut loc miercuri.

U.S. President Donald J. Trump has posted this AI video and song on Truth Social, claiming to show the “future” of the Gaza Strip, I’m seriously at a loss for words right now. pic.twitter.com/cMOyzkM5PM