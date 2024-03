Un atacator palestinian a tras cu arma într-un cimitir din apropierea unei colonii evreieşti din oraşul Hebron. Soldații israelieni l-au împuşcat mortal

Soldaţi israelieni au ucis sâmbătă un palestinian înarmat după ce acesta deschisese focul în apropierea unei colonii evreieşti din apropierea oraşului Hebron, din sudul Cisiordaniei, transmite DPA.

Autorul atacului a fost ''neutralizat'' de soldaţi din Forţele de apărare israeliene (IDF, armata israeliană).

Brigăzile Al-Qassam, aripa armată a mişcării islamiste palestiniene Hamas, a revendicat atacul.

Înregistrări video difuzate pe social media arată un bărbat care deschide focul de armă dintr-un cimitir, înainte de a fi împuşcat mortal de soldaţii israelieni.

Armata israeliană a menţionat că acţiunea de căutare a eventualilor complici ai palestinianului lichidat continuă în zona oraşului Hebron.

Războiul dintre Israel şi mişcarea Hamas a izbucnit după atacul terorist efectuat în 7 octombrie de comandouri ale militanţilor palestinieni în sudul Israelului, când aproximativ 1.160 de persoane au fost ucise. Alte circa 250 de persoane au fost luate ostatice şi duse în Fâşia Gaza.

Armata israeliană a ripostat cu o campanie de bombardamente, urmată de o operaţiune terestră de amploare, împotriva poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza.

Conform autorităţilor sanitare din Fâşia Gaza, acţiunile militare israeliene s-au soldat până acum cu peste 31.500 de morţi în rândul palestinienilor.

