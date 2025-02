Avertismentul șefului ONU privind o ”epurare etnică” în Fâșia Gaza după ce Trump și-a făcut publice planurile. Reacția Iranului

Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizează împotriva oricărei tentative de ”epurare etnică” în Fâşia Gaza, reacţionând împotriva declaraţiilor noului preşedinte american Donald Trump, care a propus o plecare a palestinienilor din această enclavă palestiniană devastată de un război cu Israelul, relatează AFP.

”Esenţa însăşi a exercitării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian se raportează la dreptul palestinienilor de a trăi pur şi simplu ca fiinţe umane pe propriul lor pământ”, a subliniat miercuri, în faţa membrilor Comitetului ONU al Drepturilor Palestinienilor, Antonio Guterres.

Antonio Guterres a denunţat ”dezumanizarea şi diabolizarea sistematice şi îngrozitoare ale unui întreg popor”.

Dacă, ”evident, nimic nu justifică atacurile îngrozitoare ale Hamas de la 7 octombrie”, nimic nu justifică nici ”catalogul distrugerilor şi ororilor fără nume” comise de către Israel în Fâşia Gaza în ultimele luni, a reiterat secretarul general al ONU.

UN Secretary-General António Guterres urges international community to continue pushing for a full ceasefire and the release of all hostages in #Gaza, and “to avoid any form of ethnic cleansing” in the enclavehttps://t.co/dBzTcAvx3r pic.twitter.com/TpmCRmeZA8