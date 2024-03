Haos în timp ce se distribuiau alimente în Gaza. Zeci de palestinieni răniți și cinci morți

Cinci palestinieni au murit sâmbătă, 30 martie, trei ucişi în tiruri, iar alţi 30 au fost răniţi, în timpul unei distribuiri de alimente care a s-a transformat într-un haos, în Fâşia Gaza.

Armata israeliană a desfăşurat numeroase noi raiduri în Fâşia Gaza, soldate cu cel puţin 82 de morţi în ultimele 24 de ore, anunţă Ministerul Sănătăţii al Hamas.

Semiluna Roşie palestiniană a anunţat cinci morţi, dintre care trei au fost ucişi în tiruri, şi 30 de răniţi sâmbătă în zori, în oraşul Gaza, în urma unei busculade uriaşe, în timpul distriburii unor ajutoare alimentare, la sensul giratoriu Kuwait.

Înregistrări video filmate de AFP surprind camioane care înaintează în întuneric, printre incendii de gunoi, în timp ce focuri de armă răsună în acest sens giratoriu, teatrul unor incidente asemănătoare în ultimele săptămâni.

Watch: A convoy of trucks moves quickly past burning debris near an aid distribution point in #Gaza City in pre-dawn darkness as people shout and gunfire echoes.https://t.co/qDRwX9BeZd pic.twitter.com/hNXLJxBsiv