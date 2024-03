Prima navă care a remorcat o barjă de ajutoare umanitare către Gaza a descărcat proviziile pe ţărm, conform BBC.

Nava spaniolă Open Arms a plecat din Cipru marţi cu 200 de tone de alimente de care este nevoie disperată în Gaza, despre care ONU spune că este în pragul foametei.

Videoclipurile postate online arată o macara care mută lăzi din barjă către camioane care aşteaptă pe un debarcader special construit.

Acesta marchează începutul unui proces pentru a vedea dacă livrările pe mare sunt eficiente, după ce livrările aeriene şi terestre s-au dovedit dificile.

World Central Kitchen (WCK), care a furnizat hrana, a îndeplinit misiunea în cooperare cu Emiratele Arabe Unite (EAU). Transportul include orez, făină, leguminoase, legume la conservă şi ​​​​conserve cu proteine.

BREAKING: FIRST AID SHIPMENT BY SEA ARRIVES IN GAZA pic.twitter.com/l78njAYGDN

Gaza nu are un port funcţional, aşa că echipa WCK a construit un debarcader. Cum vor fi distribuite alimentele în Gaza rămâne neclar.

Fondatorul WCK, celebrul bucătar José Andrés, a scris pe X (fostul Twitter) că toată ajutoarele alimentare de pe barjă au fost încărcate în 12 camioane.

"Am reuşit!" a scris el, adăugând că acesta a fost un test pentru a vedea dacă ar putea aduce şi mai multe ajutoare în următorul transport - până la „mii de tone pe săptămână”.

Într-o declaraţie, Israelul a spus că nava Open Arms şi încărcătura acesteia au fost inspectate în Cipru şi că trupele Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) au fost desfăşurate pentru a securiza ţărmul.

Echipele au lucrat noaptea pentru a aduce ajutoarele pe uscat. Această livrare a fost foarte aşteptată de când nava a pornit marţi din portul Larnaca.

Dacă această misiune pe mare este considerată un succes, probabil că vor urma şi alte nave cu ajutoare, ca parte a unui efort internaţional de a obţine mai mult ajutor în Gaza. Navele ar folosi o rută maritimă recent deschisă pentru a ajunge direct în regiune.

BREAKING: AID SHIPMENT BY SEA CARRIES 200 TONNES OF FOOD FOR NORTH GAZA

The aid will be distributed in North Gaza, which has been mostly cut off from aid. pic.twitter.com/zqgIAvcnNF