Rusia pierde pe câmpul de luptă și piețele energetice: O putere mondială, câștigătoare a războiului lui Putin

Dacă în momentul invaziei din Ucraina, Vladimir Putin a crezut că va folosi energia ca pe o armă în Europa și că statele occidentale nu vor avea puterea să renunțe la combustibilii fosili ai Moscovei, iată că s-a înșelat. Rusia pierde pe câmpul de luptă, dar și piețele energetice din Europa, unde golul lăsat a fost umplut de Statele Unite, care a pompat masiv gaze naturale lichefiate.

SUA sunt campionul după golirea pieței europene de energia lui Putin, exportând o cantitate uriașă de GNL de 56 de miliarde de metri cubi pe bătrânul continent, potrivit Forbes.

Când președintele Putin a invadat Ucraina, a crezut că este primul pas către reconstrucția vechii Uniuni Sovietice. Dar Occidentul s-a unit în jurul Ucrainei, jurând că o va ajuta să învingă Rusia din punct de vedere militar și economic. În ciuda disconfortului, Europa s-a înțărcat de petrolul și gazele rusești.

„În ultimul an, Statele Unite și Europa au pus cooperarea noastră în domeniul securității energetice într-o viteză și mai mare”, a declarat Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken. „În 2022, Statele Unite au exportat 56 de miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat în Europa. Adică 40% din totalul importurilor Europei. Este o creștere cu 140% față de exporturile noastre de GNL către Europa din anul precedent.”

Cota Rusiei pe piața europeană a scăzut de la 40% la 10%. Și nu există suficientă capacitate de conducte sau infrastructură de GNL pentru a înlocui asta - în acele țări care ar putea fi dispuse să cumpere exporturile de energie reduse.

Între timp, Europa folosește cu 19% mai puțin gaz prin scăderea cererii și prin utilizarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic, sporind totodată utilizarea energiei verzi. Din fericire, a evitat un sezon de iarnă aspru. Dar, în viitor, înmagazinează mai mult gaz natural, în cazul în care iernile sunt friguroase. De asemenea, a adăugat 23 de terminale de import de GNL, permițând navelor să transporte combustibilul înghețat la el înainte de a-l lichefia și de a-l transporta acolo unde este nevoie.

În plus, Europa interzice încărcăturile petroliere maritime rusești - un bonus pentru producătorii de petrol din SUA. Potrivit U.S. Energy Information Administration, companiile americane au trimis aproximativ 10 milioane de barili pe zi în februarie, comparativ cu 7,6 milioane de barili pe zi cu un an mai devreme. Din 2018, această țară este un exportator net de energie.

Prețurile gazelor naturale s-au moderat de la apogeul războiului. În Statele Unite, acestea sunt puțin mai mari de 2 dolari per milion de Btus, în scădere de la 6 dolari. În Europa, acestea costă aproximativ 14 dolari, în scădere de la 40 de dolari - un număr încă suficient de mare pentru a-l încuraja să devină verde. Statele Unite au șapte terminale de export GNL, de care ar putea beneficia Asia.

„Suntem unul dintre cei trei mari”, referindu-ne la cei mai mari exportatori de GNL din lume: ”Statele Unite, Qatar și Australia”, spune Daniel Yergin, vicepreședinte S&P Global.

Rusia caută prieteni și piețe unde să găsească importatori. Cele mai vizibile locuri sunt China și India. Aproximativ trei sferturi din toate importurile din China sunt legate de petrol. De fapt, și-a dublat importurile de petrol rusești la 10 miliarde de dolari în octombrie 2022. Obține doar 6% din gazele naturale din Rusia, în principal pentru că infrastructura gazoductului este limitată.

Între timp, India a trecut de la importul de aproape nimic la 1 milion de barili pe zi de petrol rusesc. „Rusia este cel mai mare exportator de petrol și gaze combinate, iar China este cel mai mare importator”, spune Edward Chow.

SolarPower Europe estimează că energia solară a crescut cu 47% pe continent între 2021 și 2022. În total, Europa a adăugat 50 de gigawați de energie eoliană și solară în 2022, adică 11 miliarde de metri cubi de gaz natural.