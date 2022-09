Garda de coastă suedeză a descoperit o a patra scurgere de gaz din conductele Nord Stream, a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei pentru cotidianul Svenska Dagbladet, transmite Reuters.

Uniunea Europeană suspectează că un act de sabotaj este probabil cauza scurgerilor recente din gazoductele Nord Stream 1 şi 2 şi a promis că va intensifica măsurile de protecţie a infrastructurii sale energetice în urma acestor incidente.

BREAKING: The Swedish Coastguard has found a 4th leak from the Nord Stream pipelines. It comes from Nord Stream 2, is located in Sweden’s Economic Zone and measures 200 meter in diameter. pic.twitter.com/B7HSXEgo1v — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2022

''Două dintre aceste patru scurgeri sunt în zona economică exclusivă a Suediei'', a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii de coastă suedeze, Jenny Larsson. Celelalte două scurgeri au fost semnalate în zona economică exclusivă a Danemarcei.

The #Swedish Coast Guard has discovered a fourth gas leak at the #NordStream pipelines. Ads According to one of the versions, strings of gas pipelines were damaged by remote explosive devices. pic.twitter.com/zqIOrH0pxX — NEXTA (@nexta_tv) September 29, 2022

Cea de-a patra scurgere s-a produs în gazoductul Nord Stream 2, în apropiere de o gaură mai mare identificată în conducta Nord Stream 1.

Trei scurgeri de gaz din conductele Nord Stream 1 şi 2 ce leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică au fost semnalate în zonele economice exclusive ale Danemarcei şi Suediei, în apropierea insulei daneze Bornholm.

Seismologii din Danemarca şi Suedia înregistraseră luni explozii puternice în zona respectivă.

Livrările de gaz prin conducta Nord Stream 1 au fost oprite de Rusia luna aceasta, iar noul gazoduct Nord Stream 2 nu a fost dat în exploatare în urma sancţiunilor europene impuse Rusiei după începerea agresiunii militare contra Ucrainei. Deşi scoase din funcţiune, cele două conducte au rămas pline cu gaz.

Swedish authorities have released a new video from the Nord Stream gas leaks. Doesn’t look great. pic.twitter.com/JeEg39cnt1 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2022

