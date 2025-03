Un analist economic cunoscut susține că România poate să devină principalul furnizor de gaze al Europei. Ce trebuie să facă pentru asta

România are un mix echilibrat de producție de energie cu care ar putea să fie una dintre principalele țările furnizoare ale Europei, însă fără investiții și un cadru predictibil, nu va putea valorifica pe deplin potențialul său, atrage atenția analistul economic Iancu Guda.

"România are un mix echilibrat de producţie de energie, atât prietenoasă cu mediul, cât şi din ce în ce mai puţin poluantă. Am văzut o scădere a capacităţii de producţie termoelectrică, dar am crescut pe zona de eolian şi solar.", spune Iancu Guda la Antena 1.

Cu toate acestea, industria consumatoare de energie suferă din cauza prețurilor ridicate, ceea ce duce la o reducere a producției interne și la o creștere a importurilor.

"Din cauza scumpirii preţurilor, se observă o reducere vizibilă a consumului de energie în industrii precum industria chimică, petrochimică, fier, oţel, celuloză. Am scăzut consumul, am scăzut producţia, importăm mai mult – acest lucru nu ajută economia."

Pentru a deveni un jucător important pe piața europeană, România trebuie să mărească producția de gaze naturale și energie verde.

"Trebuie să creştem producţia de gaze şi de curent – energie verde – în România. Nivelul ridicat de impozitare în sectorul de gaze descurajează însă investiţiile. Avem nevoie de predictibilitate şi stabilitate, cu un cadru care să stimuleze investiţiile şi să promoveze bune practici, cum ar fi utilizarea pompelor de căldură."

În plus, capacitatea de producție a scăzut în ultimii ani, ceea ce limitează posibilitatea de a stabiliza prețurile.

"Capacitatea instalată, deci potenţialul de producţie în România, a scăzut de la aproape 25.000 kWh până la în jur de 20.000. Dacă ai capacitate şi o ofertă realizată cu posibilitatea de a stoca energia, automat preţurile nu au cum să crească atât de mult. Doar că în România au crescut."

