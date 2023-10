Prețurile gazelor au crescut după ce o conductă subacvatică dintre Finlanda și Estonia a fost avariată

O conductă subacvatică de gaze naturale şi comunicaţii între Finlanda şi Estonia a fost avariată, potrivit unui comunicat oficial al guvernului finlandez, în urma unei ”activităţii externe”, transmite CNBC.

Ca urmare, preţurile gazelor europene au crescut.

O anchetă cu privire la ceea ce s-a întâmplat este în desfăşurare de duminică şi nu se ştie ce anume a cauzat prejudiciul.

”Aceste evenimente nu au niciun impact asupra securităţii noastre de aprovizionare”, a declarat preşedintele finlandez Sauli Niinisto într-un comunicat.

Preţul gazelor pe termen de o lună la hub-ul Dutch Title Transfer Facility (TTF), un etalon european pentru tranzacţionarea gazelor naturale, a fost ultima oară în creştere cu 11,8%, tranzacţionându-se la 49,15 euro (52,14 dolari) pe megawatt oră.

”Scăderea presiunii în conductă a fost destul de rapidă, ceea ce ar indica că nu este o spărtură minoră. Dar cauza rămâne neclară”, a declarat pentru Reuters un oficial în domeniul energiei din regiunea baltică.

Conducta se întinde între Inkoo în Finlanda şi Paldiski în Estonia, peste o parte a Mării Baltice care se întinde în apele ruseşti.

Damage to the Balticconnector gas pipeline, which connects #Finland and #Estonia, could have been caused by an external impact, Finnish President Sauli Niinistö said.

"We are also constantly in touch with our allies and partners. Today I had a conversation with NATO Secretary… pic.twitter.com/aW9jZNxeUN