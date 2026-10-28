Șeful Transgaz avertizează că eșecul jaloanelor PNRR și reindustrializarea ratată ne lasă fără gaz, în caz de iarnă geroasă. "Să n-avem vreun eveniment"

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, avertizează că rezervele de gaze naturale ale României sunt semnificativ mai mici comparativ cu perioada similară a anului trecut, depozitele atingând un grad de umplere de doar 88%. Șeful companiei tehnice de transport a afirmat că un episod de iarnă geroasă va genera vulnerabilități majore în aprovizionare, obligând țara la importuri de urgență încă de la sfârșitul lunii ianuarie.

Situația din sistemul energetic național devine critică pe fondul unei instabilități masive pe piețele internaționale. Cotațiile bursiere au atins un prag istoric, prețul gazelor naturale dublându-se direct raportat la valorile înregistrate înaintea declanșării războiului împotriva Iranului.

Prețuri de criză pe Bursa de Mărfuri

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Pe piața spot din România, cu livrare în ziua următoare, prețul de tranzacționare a atins valoarea de 477 de lei pe MWh, reprezentând un record negativ absolut pentru ultimii patru ani, fiind cea mai mare cotație înregistrată după prima iarnă de la izbucnirea conflictului din Ucraina.

Deși pentru populație tarifele rămân protejate prin mecanismul de plafonare, presiunea financiară cade integral pe sectorul industrial, unde costurile uriașe se vor transfera automat în scumpiri generalizate ale produselor de consum.

„În privința sectorului gazelor țin să vă anunț că până la sfârșitul lunii depășim două miliarde 800 de milioane de metri cubi de gaze înmagazinate. Cred că sunt suficiente cu toate că sunt, față de aceeași dată a anului trecut, cu vreo 312 milioane mai puțin, dar la sfârșitul iernii au rămas stocuri mai mari.

Probleme când vom avea? Dacă vom avea. Dacă va fi o iarnă geroasă, prevăd spre sfârșitul lunii ianuarie, februarie când stocurile scad pentru perioade de câteva zile de importuri de câteva milioane de metri cubi de gaz, dar sperăm că nu va fi cazul”, a transmis Sterian la Antena 3 CNN.

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Vulnerabilitatea stocurilor în fața modelului ungar

Șeful operatorului tehnic consideră că principala deficiență strategică a României este capacitatea redusă de stocare, situată în prezent la doar 3,2 miliarde de metri cubi. Prin comparație, Ungaria, o țară dependentă masiv de importuri și care își asigură doar 10% din consum din resurse proprii, dispune de depozite aproape duble, capabile să înmagazineze 5,7 miliarde de metri cubi de gaz, ceea ce îi oferă o rezistență net superioară în fața șocurilor de preț.

Eșecul investițiilor din PNRR și prăbușirea industriei

Dincolo de managementul stocurilor, Ion Sterian indică o problemă structurală profundă cauzată de ratarea unor proiecte majore de infrastructură energetică finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Sunt date publice, au fost jaloane în PNRR, s-a ratat cel puțin la Ișalnița - centrala de 860 de MW, s-a ratat cu licitația, s-a finalizat cu PNRR și centrala nu s-a mai construit. Noi, dacă se finalizau centralele de la Ișalnița și de la Turceni, și am înțeles de la Romgaz că sunt aproape să intre în teste de producție la Iernut, situația era alta. Analizez în fiecare zi. Că ce întâmplă? Dacă pică sistemul de transport gaze pică în secunda și sistemul de transport electric.”

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Sterian a subliniat dezechilibrul major din economia națională, arătând că structura consumului este total inversată față de statele puternic dezvoltate. În timp ce în Spania industria absoarbe 80% din volumul de gaze, în România consumul casnic reprezintă 90%, lăsând sectorul industrial la un procent marginal de doar 10%, un indicator clar al necesității procesului de reindustrializare promovat la nivelul Comisiei Europene de Ursula von der Leyen.

Răspundere în fața notarului pentru siguranța rețelei

În ciuda deficitului de stocare, Sterian susține că rețeaua națională de transport este stabilă și pregătită din punct de vedere tehnic pentru lunile de iarnă, toate operațiunile obligatorii de mentenanță fiind finalizate cu succes.

Pentru a garanta funcționarea optimă a rețelei și a preveni avariile majore în sezonul rece, compania a aplicat un protocol strict de asumare a răspunderii manageriale:

„Avem un sistem stabil, bine echilibrat, s-a terminat perioada de mentenanță. Mentenanță care înseamnă pregătirea sistemului pentru iarna care bate la ușă și începând de la cel mai mic șef, de la șef de punct de lucru, până la primul de sub mine la nivel de director general adjunct, și aici lucrează peste 1500 – 2000 de oameni, toți semnează în fața notarului că au făcut toate lucrările și au luat toate măsurile de a pune sistemul în siguranță, în exploatare pentru iarna viitoare, să n-avem vreun eveniment”, a mai spus șeful Transgaz.

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