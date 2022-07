O frumoasă rusoaică, fostă angajată la Ambasadei Rusiei și la LukOil, și afacerile ei românești

O rusoaică, fostă angajată a Ambasadei Federației Ruse la București, devine director în LukOil.

Apoi dezvoltă un grup de firme în Marea Britanie cu care intră și pe piața românească. În scurt timp, una dintre firme devine cel mai important trader de gaze naturale de la noi.

Misterioasa rusoaică

Natalia Rybchenko a venit în România în anii '90, chipurile, ca studentă la ASE.

Apoi a lucrat ca personal auxiliar în cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse, de unde, în anul 2000, a ajuns direct director al magazinelor cu produse ne-petroliere ale LukOil România.

De fapt, prima încercare de afacere a Nataliei a fost în societatea de comerț cu produse farmaceutice Breydin Farm SRL, patronată de firma bulgărească Start SRL (înființată în anul 1999 și radiată în 2006), unde rusoaica a fost administrator.

Natalia Rybchenko

În 2003, Natalia își dă și doctoratul în economie cu teza „Locul și rolul Rusiei în economia mondială contemporană”.

Folosindu-se de poziţia sa din LukOil, Natalia intră, în 2005, în firma Inter Distribution Company (IDC), căpușând LukOil ca unic distribuitor de produse ne-petroliere al magazinelor din cadrul benzinăriilor LukOil.

Natalia a devenit asociat în IDC după ce fondatorul firmei, Damian Spiridon, i-a cesionat părțile sale sociale.

După cum vom vedea, Natalia va prelua, peste câțiva ani, firma Valahia Gaz tot de la Damian Spiridon, acțiune ce îi va consolida poziția pe piața gazelor naturale.

În 2007, IDC este preluată de Ion Chetrar (despre care ziare.com a scris aici), fratele unuia dintre ginerii lui Nicolae Ciornîi, fost vicepreședinte LukOil.

Rusoaica a plecat tot în 2007 din LukOil, iar în după un an devine director al firmei cipriote AIK Trading Limited.

Dar, începând cu 2013, Natalia Rybchenko își mută afacerile în Marea Britanie unde dezvoltă brandul AIK fondând mai multe firme. A început cu AIK Trading Ltd căreia îi schimbă denumirea în AIK Energy Ltd și apoi în AIK Energy International Ltd.

În 2017, Natalia Rybchenko fondează la Londra AIK Group Ltd, iar Gheorghe Andrei Pădureț devine director al firmei.

Misteriosul român

Gheorghe Andrei Pădureț este un businessman foarte complex. El este președintele Asociației „Camera de Comerț și Industrie România - Marea Britanie” (CCIR-MB) și l-am găsit reprezentând firma Nataliei Rybchenko, AIK Energy Group, la Târgul Comercialal al Statelor Membre OIC (Organizația de Cooperare Islamică) din Dakar, în perioada 13-19 iunie, anul acesta.

Andrei Pădureț

Pădureț este inginer, dar și diplomat. El a fost consul onorific al Republicii Chile la Constanța și a fost implicat în mai multe business-uri din România, Marea Britanie, Tunisia etc.

Andrei Pădureț este căsătorit cu Nadjet Karabernou, cetățean algerian, fost consilier al ambasadorului Algeriei la București (2001-2009) și președinte al Camerei de Comerț și Industrie România-Algeria (entitate care funcționează la aceași adresă cu CCIR-MB, asociația soțului) și mediator în cadrul aceleași misiuni diplomatice.

Nadjet Karabernou

Cel mai mare furnizor de gaze

Dar să revenim la rusoaica noastră. Cea mai importantă firmă a Nataliei a fost AIK Energy International Trading care, în 2017, deschide la București AIK Energy Ltd Londra Sucursala București.

După câteva luni de la înființare, firma britanică obține de la ANRE licența de furnizare a gazelor naturale prin sucursala din București.

Unul dintre directorii AIK Energy a fost Dan Popescu, pe care l-am mai regăsit și ca administrator în firma Total Asset Management Gmbh, legată, de nelipsitul din afacerile rusești de la noi Boris Golovin și de actualul soț al Nataliei Rybchenko.

De altfel, Boris Golovin își făcea veacul pe la Ambasada Federației Ruse chiar în perioada când Natalia lucra aici. Iar agentul rus a deschis mai multe firme care aveau sediul chiar într-o clădire care aparține misiunii diplomatice rusești.

Liviu Dragnea

În scurt timp, AIK Energy devine, mai ales după adoptarea OUG 114 de către regimul Dragnea, cel mai mare furnizor de gaze din România.

Potrivit unui raport ANRE, din iulie 2020, AIK Energy avea o cotă de 35% pe piața en-gros a gazelor, fiind cel mai important actor de pe această piață (în afara celor doi mari producători, OMV Petrom și Romgaz), peste Engie și E.ON dar și cel mai mare dator către Transgaz, cu vreo cinci milioane de euro.

Pe lângă licența de furnizor de gaze, AIK Energy Ltd Londra Sucursala București deținea și licență de trading de energie electrică.

Din iulie 2019, sucursala AIK Energy din București este condusă de germanul Harald Kraft, fost director general al producătorului de gaze naturale Stratum Energy Romania LLC Wilmington și fost președinte al Asociației Române a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA).

Harald Kraft

Șeful diviziei de gaze și electricitate al AIK Energy era Florin Tudorache, care până în mai 2020 a fost director al ringului de tranzacționare de gaze naturale al Bursei Române de Mărfuri.

Grațiatul

Apoi, frumoasa rusoaică s-a căsătorit cu Liviu Constantin Niță, devenind Natalia Niță.

Natalia și Liviu Niță

Liviu Constantin Niță nu este nimeni altul decât cel din scandalul Sunoil.

În 1999, Liviu Constantin Niţă a înfiinţat firmele Sunpress, Sunoil Construct SA, Sun Oil Racing Team, toate sub umbrela companiei pe care o administra, Sunoil Company SA.

În Sunoil Company SA a fost asociat cu cetăţeanul ruso-moldovean Boris Golovin, colonel în rezervă al serviciului rus de informaţii GRU (despre care ziare.com a mai scris.

Prin Sunoil Company SA, Niţă a prejudiciat statul român şi rafinăria Petrobrazi cu peste 7 milioane de dolari, punând bazele unui sistem de căpuşare a SNP Petrom, prin mai multe firme off-shore.

În afacerea Sunoil au fost vehiculate mai multe nume sonore, inclusiv politicieni ai Partidului Democrat, iar Liviu Constantin Niţă a fost condamnat la închisoare, dar a fost graţiat în 2004, printr-un decret prezidenţial, de Ion Iliescu.

În prezent, conform paginii de Linkedin, Liviu Constantin Niță este risk management specialist la AIK Energy Ltd, în Londra.

Liviu Constantin Niță - foto Linkedin

Păienjenișul

Tot 2017, Natalia fondează firma cu profil imobiliar, Rynat Real Estate pe care, anul trecut, o cedează către AIK Real Estate International Ltd din Marea Britanie, deținută la rândul ei de AIK Group Ltd și o redenumește AIK Real Estate Romania SRL.

Apoi, în 2020, AIK Energy LTD intră în compania Valahia Gaz (fondată de Damian Spiridon (cel care a fondat firma IDC, căpușa de la LukOil și de care a profitat și Natalia), din Târgoviște și Dimitri Msuknishvili, manager financiar al Ambasadei Republicii Georgia la București) și o preia schimbându-i denumirea în AIK Energy Romania (firmă deținută acum de AIK Group Ltd și AIK Energy International Ltd din Londra).

Potrivit Rise Project, în 2015, Damian Spiridon era coordonator al PNȚCD Dâmbovița. În 2008, Spiridon a fost deconspirat de CNSAS ca fost colaborator al Securității. Tot atunci, a candidat la Primăria Capitalei ca reprezentant al Partidului Verde.

A fost asociat cu Boris Golovin (fostul colonel GRU) și cu Iurie Cecan, un basarabean asociat cu fosți ofiteri de informații ruși, și care i-a vândut lui Vladimir Pahotniuc o vilă în Pipera.

Boris Golovin

Damian Spiridon a mai implicat și în firma Total Corporate Investment Group (TCIG) (fostă Total Consult – Legal & Business Management, fostă Total Consult), intrată în insolvență și faliment în 2013.

TCIG a strâns în jurul ei mai mulți oameni dubioși precum Liviu Constantin Niță (devenit soțul Nataliei), Boros Golovin, Iulie Cecan și alte nume din anturajul KGB-iștilor de la Nova Bank (fosta Banca Unirea), precum și firma Centrul de Afaceri Româno-Rus SA (înființată la inițiativa lui Niță și care a avut o filială la Moscova, inaugurată în prezența lui Putin și Ion Ilescu).

AIK în toată Europa

AIK Energy Ltd este prezentă și în Republica Moldova unde deține firmele AIK Energy SRL și AIK Petroleum SRL.

Victor Bînzani a fost director al AIK Energy SRL Moldova și acum este director adjunct al companiei de stat Energocom SA din Republica Moldova, organizatorul celor mai mari licitații pentru achiziționarea gazelor și energiei în țara vecină.

Victor Bînzani este şi consilier local la Ialoveni din partea partidului PAS, iar în anii 2015-2017 a fost vicepreşedinte al Consiliului Raional Ialoveni.

Compania britanică AIK Energy Ltd a mai înființat firme și în Austria, Ukraina și Ungaria și operează în Germania, Italia, Slovacia, Serbia, Grecia, Țările de Jos, Franța, Spania, Belgia, Croația, Kosovo, Macedoniade Nord, Muntenegru, Slovenia, Bosnia și Herțegovina și Turcia.

Escrocheriile Nataliei

În 2017, Natalia Niță a fost dată în judecată de o persoană fizică, ce a pretins că i-a împrumutat 160.000 euro fără dobândă și nu și-a mai văzut banii înapoi, însă, în cele din urmă, reclamantul a renunțat la proces.

Tot în anul 2017, în octombrie, Serviciul Vamal al Ucrainei a descoperit 250 de tone benzină care în acte erau declarate drept gaz condensat.

Marfa era importată din Republica Moldova printre AIK Petroleum SRL, înregistrată la Chișinău. La rândul său, condensul de gaz era dus în Moldova din România.

Condensul de gaz este un produs natural care nu este supus accizării la importul în Ucraina. AIK Petroleum SRL transporta gaz condensat pe teritoriul Moldovei, îl amestecă cu benzină și îl livra în Ucraina. Iar după vămuire, acest amestec era livrat la o rafinărie de petrol unde se separa benzina care era comercializată fentând astfel plata accizelor.

În urma examinării bazei de date vamale, experții ucraineni au aflat că, timp de doi ani, firme cu aceiași beneficiari au importat în mod regulat aceste produse de la societăți cu denumiri similare: AIK Trading LTD, AIK Energy LTD etc.

Natalia Niță a renunțat în februarie, probabil din cauza invaziei rusești în Ucraina, la funcția de administrator al AIK Group Ltd. Dar a rămas ca beneficiar final.

