Apelul lansat de Ungaria Ucrainei după atacul masiv cu drone asupra mai multor regiuni rusești. Invocă ”o chestiune de suveranitate”

Atacul masiv cu drone al Ucrainei de luni, 10 martie, asupra Moscovei a dus și la întreruperea temporară marți, 11 martie, a livrărilor de petrol rusesc către Ungaria. Oficiali de la Budapesta au racționat și au cerut Kievului „să nu atace infrastructura energetică care aprovizionează Ungaria”.

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a declarat că „livrările de petrol prin oleoductul Drujba către Ungaria au trebuit să fie suspendate temporar” după atacul masiv cu drone, scrie Politico.

„Tocmai am vorbit cu ministrul adjunct al energiei din Rusia, care a spus că un atac cu drone asupra unei stații de măsurare a făcut ca livrările să fie imposibile pentru moment, dar că lucrările de reparație sunt în curs și, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, livrările de petrol către Ungaria ar putea fi reluate la sfârșitul după-amiezii sau la începutul serii”, a adăugat Szijjarto.

El a adresat un apel Ucrainei să se abțină și „să nu atace infrastructura energetică care aprovizionează Ungaria”, motivându-și demersul că ”aprovizionarea cu energie a Ungariei este o chestiune de suveranitate”, scrie The Kyiv Independent.

