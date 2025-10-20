Statele Uniunii Europene au aprobat data la care livrările de gaze naturale din Rusia vor fi interzise. Ungaria și Slovacia s-au opus degeaba

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 14:12
Livrările de gaze ruseşti vor fi interzise în UE 2025 FOTO X/Nexta

Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat luni, 20 octombrie, interdicția de a importa gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027, o măsură menită să reducă dependența energetică de Moscova și să limiteze finanțarea războiului din Ucraina. Decizia, care urmează să fie negociată cu Parlamentul European, a fost adoptată în ciuda opoziției Slovaciei și Ungariei, două țări puternic dependente de gazul rusesc.

Prin încetarea achiziţiilor de gaze naturale ruseşti, UE doreşte să taie o sursă importantă de finanţare a războiului dus de Moscova în Ucraina.

Slovacia şi Ungaria, ţări fără ieşire la mare şi foarte dependente de hidrocarburile ruseşti, s-au opus acestei interdicţii, dar au fost puse în minoritate.

UE încearcă să renunţe la hidrocarburile ruseşti de la invadarea Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022. Dar, deşi a oprit aproape complet importurile de petrol rusesc, ea rămâne puternic dependentă de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze naturale: Rusia reprezenta încă 19% din importurile totale de gaze ale Uniunii Europene în 2024, faţă de 45% în 2021.

Pentru a accelera acest proces, Comisia Europeană a propus în primăvară statelor membre oprirea totală a importurilor de gaz rusesc până la sfârşitul anului 2027.

În septembrie, a propus, de asemenea, să avanseze această dată limită la sfârşitul anului 2026, adică în aproape un an, în ceea ce priveşte importurile de gaz natural lichefiat (GNL). Această măsură suplimentară, propusă în cadrul unui al 19-lea „pachet” de noi sancţiuni împotriva Rusiei, nu a fost însă pe ordinea de zi a reuniunii ministeriale de luni.

La rândul său, Parlamentul European ar dori să meargă şi mai departe: comisiile sale pentru industrie şi comerţ au aprobat joi un text care vizează interzicerea tuturor importurilor de gaze ruseşti, fie prin gazoduct, fie sub formă de GNL, începând cu 1 ianuarie 2026, cu câteva excepţii limitate.

