Nimic nu e tabu în combaterea stării de urgență în aprovizionarea cu gaz

Economie la încălzire, dușuri mai puține? Germania s-ar putea aștepta la așa ceva în toamna și iarna care vin. Nu doar din cauza războiului Rusiei. Măcar o parte din criza energetică are cauze interne, crede Jens Thurau.

Ministrul Economiei, Robert Habeck, a anunțat activarea nivelului doi de alarmă, după reducerea semnificativă a livrărilor de gaz de către Rusia prin conducta Nord Stream 1. Planul de urgență are trei niveluri de alarmă, al treilea ar însemna decretarea stării de urgență. Habeck a declarat că situația este serioasă și că reducerea livrărilor de gaz este un "atac economic împotriva noastră". El a îndemnat populația să facă economie de gaz.

Gata cu energia atomică după catastrofa de la Fukushima în 2011, gata cu exploatările de cărbune până în 2030, dezvoltare masivă a sectorului energiilor regenerabile, totul pentru protecția climei: Germania are planuri ambițioase sub actualul guvern (și a avut și sub precedentele) de restructurare a aprovizionării cu energie. Aproape cu rușine s-a făcut mereu referire la rolul gazului ca o "tehnologie de punte". Cu alte cuvinte: este nevoie de gaz în Germania pentru încălzire, în industrie, pentru producerea de curent electric. Dar nu pentru multă vreme, cel puțin acesta era planul. Dar este un plan conceput în alte timpuri, unele în care Rusia era considerată furnizorul principal de gaz și unul de încredere.

Slaba dezvoltare a energiei eoliene și solare

Abia acum devine clar că mai ales anumite părți importante din industria germană sunt mari consumatoare de gaz - de exemplu în fabricarea sticlei. De la companii se aude tot mai des că și ele se bazează pe hidrogenul nepoluant ca sursă de energie în viitor - dar este vorba deocamdată doar de intenții de viitor. Hidrogenul este însă verde doar dacă este obținut și el prin energie eoliană sau solară. Prin urmare, totul depinde de extinderea rapidă și la scară largă a energiilor regenerabile - dar tocmai aici nu s-a făcut mai nimic în ultimii ani. Multe lucruri nu au mers cum trebuia în revoluția energetică, constatare care însă nu ajută la nimic în situația actuală.

Face parte din logica agresivă a președintelui Vladimir Putin folosirea de diverse paravane dubioase prin care să se reducă livrările de gaz. Dar și guvernul german a refuzat multă vreme să accepte că ne amenință starea de urgență în aprovizionarea cu gaz. Ministrul Economiei și Protecției Climei, Robert Habeck, renunțase deja anterior la multe principii, de exemplu prin solicitarea privind livrarea de gaz lichefiat din Qatar. Acum, guvernul vrea să repună în folosință centrale electrice pe bază de cărbune. Acestea trebuie să livreze curent electric, gazul astfel economisit urmând să fie folosit la iarnă. Sună clar a stare de urgență - ceea ce și este. Iar protecția climei trece în plan secund. Pe moment, este totuși pasul corect.

Simultan, în coaliția de guvernare se încinge o dezbatere aprinsă între ecologiști și liberali pe tema celor trei centrale atomice care încă produc curent. Acestea asigură aproximativ 5% din necesarul de curent electric și ar urma să fie închise definitiv la sfârșitul anului. Tehnic, ele ar putea desigur să continue să funcționeze, dar cu mari eforturi, mai ales de natură financiară. Iar cele trei centrale nucleare ar avea nevoie de noi elemente combustibile ce nu pot fi luate repede de oriunde. Până și firmele energetice care operează centralele nucleare nu sunt încântate de idee. Adevărul este însă că, măcar pentru o perioadă de tranziție, toate opțiunile trebui păstrate.

Vorbe clare din partea cancelarului

Este o situație prea gravă pentru răfuieli politice. Corect ar fi să li se explice oamenilor despre ce este vorba, să li se ceară să facă economie de energie, să li se spună să se pregătească pentru vremuri grele. Se întâmplă deja acest lucru pe diverse căi, dar nu ar strica un apel clar către populație din partea cancelarului federal. Pe termen mediu și lung, singura cale este extinderea serioasă a energiilor regenerabile. Germania nu are mai deloc surse fosile de energie iar utilizarea pe termen lung a centralelor pe bază de cărbune subminează toate eforturile de protecție a climei.

Sunt multe la un loc deodată. Mai întâi pandemia, apoi războiul, cu inflația și majorarea uriașă a prețurilor la energie, acum starea de urgență în aprovizionarea cu gaz. Dar Germania, țară puternic tehnologizată, stă mult mai bine decât alte state din lumea aceasta, unde principala amenințare este acum foametea. Acum, trebuie demarată cu adevărat și ireversibil revoluția energetică. Este singura soluție pentru a deveni independenți din punct de vedere energetic. Independenți de surse fosile de energie, independenți de pagubele produse climei, independenți de Rusia. Cine, dacă nu Germania, poate să reușească așa ceva?

