Prețul gazului crește pe bursa română. OMV Petrom și Romgaz au redus temporar producția

Prețul gazelor a crescut cu 6% marți, 10 septembrie, pe piața spot intrazilnică a Bursei Române de Mărfuri, ajungând la peste 162 de lei pe megawatt-oră. Mișcarea de preț vine după o reducere a ofertei interne, după ce marii producători OMV Petrom SA și Romgaz SA au micșorat producția cu 20%.

Astfel, producția internă a scăzut de la 23,5 milioane de metri cubi la 19,2 milioane de metri cubi, conform Profit.

Scăderea producției interne este cauzată de revizia OMV Petrom și de oprirea centralei de la Iernut a Romgaz, a explicat Ion Sterian, directorul general al transportatorului de combustibil Transgaz SA, pentru sursa citată. Revizia este programată pentru perioada 10-17 septembrie, în timp ce miercuri ar urma să repornească centrala de la Iernut, conform programului transmis de Romgaz, spune Sterian.

În primul trimestru al acestui an, producția de gaz a OMV Petrom a scăzut cu 4% față de primele trei luni ale anului precedent. Diminuarea a fost sub așteptările companiei, care transmitea la finalul lunii mai că se așteaptă la o scădere mai pronunțată în a doua jumătate a acestui an.

Marți, exportatorii români au vândut 7,4 milioane de metri cubi de gaz către Ungaria și un milion de metri cubi către Republica Moldova, în timp ce importurile s-au situat la 7,1 milioane de metri cubi. În aceste condiții, România a rămas exportator net, în ciuda diminuării producției.

Ads