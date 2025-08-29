Prețul gazelor rămâne plafonat până la 31 martie 2026, deci până la finalul sezonului rece, promite ministrul Energiei, Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că schema de plafonare pentru preţul la gazele naturale rămâne în vigoare până la finalul sezonului rece 2025-2026, în pofida riscului ca autorităţile de la Bruxelles să declanşeze procedura de infringement.

Ministrul a explicat şi de ce preţul plafonat poate fi, în unele cazuri, mai mare decât cel de pe piaţă.

”În ciuda reclamaţiilor de potenţial infringement din partea Comisiei Europene, am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze”, a afirmat Bogdan Ivan, vineri seară, la Digi 24.

Ministrul Energiei a explicat că dezvoltarea companiilor Romgaz şi Transgaz, deţinute de stat, a dus la scăderea tarifelor la gaze naturale, uneori chiar sub preţul plafonat. Bogdan Ivan a afirmat, de asemenea, că schemele de ajutor pentru persoanele vulnerabile sunt în vigoare, în aşa fel încât familiile cu venituri mici să poată să îşi achite facturile pentru încălzirea locuinţelor.

O Ordonanţă de Urgenţă privind prelungirea plafonării preţurilor la energie electrică şi gaze naturale fusese aprobată de guvernul anterior (cel condus de Marcel Ciolacu) la data de 27 februarie 2025. Potrivit acelei OUG, plafonarea preţului energiei electrice a fost în vigoare până la 30 iunie 2025. Plafonarea preţului la gaze naturale era stabilită, încă din vremea premierului Ciolacu, până la data de 31 martie 2026.

