Încă un jurnalist de top dat afară de la Gazeta Sporturilor

Restructurările continuă la Gazeta Sporturilor, cu un nou nume important. Editorialistul Silviu Tudor Samuilă a fost anunțat azi că nu va mai scrie pe platforma siteului.

Anunțul către public a fost făcut chiar de el.

"Probabil că ar fi trebuit să renunț eu, în momentul în care a fost dat afară Cătălin Țepelin. Nici nu știu de ce n-am făcut-o, mai ales că Tepelin fusese cel care m-a sunat acum vreo doi ani, rugându-ma să scriu, când am timp, câte ceva în Gazetă. Văzuse că sunt postac activ și se gândise că n-ar fi rau sa ies din bula mea de facebook si sa intru in bula mare a gsp.ro. De fapt nu, pentru ca am aparut si in editia tiparita si chiar daca aveam peste 20 de ani vechime in meseria asta, am fost emotionat sa cumpar ziarul si sa-mi vad chipul, numele si textul in Gazeta Sporturilor. Am scris cateva randuri si in ultimul print si ii multumesc prietenului meu de acolo (nu ii dau numele, ca nu prea e indicat, se stie el care) pentru telefonul dat si rugamintea adresata de a ma altura ultimilor editorialisti ai Gazetei tiparite.

Astăzi am fost înștiințat că nu se va continua colaborarea cu mine. Nu eram nici pe departe cel mai talentat condei, nici cel mai greu nume care semna acolo iar in ultima vreme începusem sa ma gândesc cu groază că nu mai am cui să-i trimit textele. Dispăruseră unul dupa altul cei cărora obișnuiam să le dau un whatts cu anunțul: vezi ca ti-am trimis ceva pe mail. Multumesc Catalin Tepelin, multumesc Gazetei vechi, ca m-a gazduit. A fost o placera si o onoare. Revin exclusiv in bula mea de pe fb, alaturi de voi, prieteni ai mei si, evident la Orange Sport plus clasicul "SportCast cu Sile", podcastul youtubian. Sărbători cu bine!", a scris Samuilă pe facebook.

