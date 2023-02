Kremlinul a declarat joi, 9 februarie, că lumea trebuie să ştie adevărul despre cine a sabotat gazoductele Nord Stream şi că cei responsabili ar trebui pedepsiţi, după ce un jurnalist de investigaţie american, Seymour Hersh, a afirmat că scafandrii americani le-au aruncat în aer la ordinul Casei Albe, relatează Reuters.

O scădere bruscă a presiunii pe ambele conducte Nord Stream, care trec prin Marea Baltică, a fost înregistrată la 26 septembrie, iar seismologii au detectat explozii, declanşându-se un val de speculaţii privind sabotajul unuia dintre cele mai importante coridoare energetice ale Rusiei.

Într-o postare pe blogul Substack, jurnalistul de investigaţii Seymour Hersh, laureat al premiului Pulitzer, a citat o sursă neidentificată care ar fi declarat că scafandrii marinei americane au distrus conductele cu explozibili la ordinul preşedintelui Joe Biden.

Reuters precizează că nu a reuşit să confirme aceste afirmaţii.

Casa Albă le-a respins ca fiind ”complet false şi complet fictive”, la fel şi CIA, iar Ministerul de Externe al Norvegiei a declarat că sunt ”un nonsens”.

Kremlin: Un articol ”remarcabil prin profunzimea analizei”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus joi că postarea de pe blog al lui Hersh merită mai multă atenţie şi s-a declarat ”surprins” că nu a fost acoperită mai pe larg de presa occidentală.

”Lumea trebuie să afle adevărul despre cine a comis acest act de sabotaj”, a declarat Peskov reporterilor. ”Acesta este un precedent foarte periculos: dacă cineva a făcut-o o dată, o poate face din nou oriunde în lume”, a comentat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

El a cerut să fie deschisă ”o anchetă internaţională asupra acestui atac fără precedent asupra infrastructurii critice internaţionale”, adăugând: ”Nu există niciun motiv pentru care să nu se desfăşoare o anchetă internaţională. Este imposibil să lăsăm asta fără a-i descoperi pe cei responsabili şi fără a-i pedepsi”.

Peskov a recunoscut că este totuşi vorba despre un articol pe surse publicat pe un blog, ceea nu poate fi tratat ca o sursă primară pentru o anchetă, dar a spus că este ”nedrept” să se ignore un material despre care a spus că este ”remarcabil pentru profunzimea analizei”.

Rusia, fără a furniza dovezi, a afirmat în mod repetat că Occidentul se află în spatele exploziilor care au afectat gazoductele Nord Stream 1 şi 2 în septembrie anul trecut - proiecte de infrastructură de miliarde de dolari care transportau gaz rusesc către Germania.

Preşedintele Vladimir Putin a acuzat puterile ”anglo-saxone” că au aruncat în aer conductele, un proiect conceput de Kremlin pentru a ocoli Ucraina, căreia trebuia să-i plătească taxe pentru tranzitul gazului său către Europa de Vest.

Anchetatorii din Suedia şi Danemarca - în ale căror zone economice exclusive au avut loc exploziile - au declarat că avariile au fost rezultatul unui sabotaj, dar nu au spus cine cred că este responsabil.

Articolul care îl incriminează pe Joe Biden

În aricolul său de pe blog, intitulat ”Cum a eliminat America gazoductul Nord Stream”, Seymour Hersh spune că în 2021 a fost pus la cale un plan, la cel mai înalt nivel în Statele Unite, pentru a distruge conductele.

Un grup de lucru al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) a venit cu un plan de operaţiuni sub acoperire pentru a pune explozibili pe conducte.

Construcţia Nord Stream 2, proiectat să dubleze volumul de gaz pe care Rusia l-ar putea trimite direct în Germania pe sub mare, a fost finalizată în septembrie 2021, dar gazoductul nu a fost niciodată pus în funcţiune după ce Berlinul a renunţat la certificare cu doar câteva zile înainte ca Moscova să-şi trimită trupele în Ucraina, în februarie anul trecut.

Hersh susţine că sabotajul gazoductului Nord Stream 2 a fost efectuat de Marina SUA, CIA şi Marina norvegiană, la ordinul direct al preşedintelui Joe Biden. Jurnalistul se bazează pe o sursă anonimă care a declarat că, în iunie 2022, scafandrii Marinei americane au plasat încărcături explozive cu C4 pe conducte în puncte strategice, indicate de norvegieni. Sursa a declarat că încărcăturile au fost plasate sub acoperirea simulării unor exerciţii militare între mai multe naţiuni şi au fost detonate de la distanţă, trei luni mai târziu, de un semnal de la o baliză sonar lansată de un avion de supraveghere P-8 al Marinei norvegiene.

Cine este Seymour Hersh

În vârstă de 85 de ani, Seymour Hersh este un fost reporter care a lucrat pentru The New York Times şi New Yorker şi care a câştigat numeroase premii pentru jurnalismul său de investigaţie, inclusiv despre războiul din Vietnam şi scandalul Abu Ghraib din 2004, după invazia americană în Irak.

În 1969, el a dezvăluit masacrul de la My Lai şi muşamalizarea acestuia în timpul războiului din Vietnam şi a primit în 1970 Premiul Pulitzer pentru reportaj internaţional. În cursul anilor 1970, Hersh a acoperit scandalul Watergate pentru The New York Times şi a dezvăluit bombardamentele clandestine din Cambodgia

Mai recent, el a stârnit controverse cu un articol care contesta versiunea administraţiei Obama cu privire la uciderea în 2011 în Pakistan a fondatorului al-Qaida, Osama bin Laden, în cadrul unei operaţiuni a forţelor speciale americane.

De asemenea, într-un alt articol controlversat i-a acuzat pe rebelii sirieni că au organizat un atac cu gaz sarin, un agent neurotoxic, în august 2013, într-o suburbie a Damascului, care a ucis sute de civili. Atacul fusese atribuit în Occident regimului sirian condus de Bashar al-Assad.

