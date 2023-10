O navă chineză sub pavilion Hong Kong ar fi avariat cu ancora gazoductul subacvatic dintre Finlanda și Estonia

Avarierea gazoductului Balticconnector, dintre Finlanda și Estonia, mai devreme luna aceasta pare să fi fost provocată de ancora pe care o navă a târât-o pe fundul mării, dar rămâne de stabilit dacă a fost un accident sau un act deliberat, a comunicat marţi poliţia finlandeză, care investighează incidentul, informează Reuters.

Poliţia finlandeză anunţase vinerea trecută că o navă chineză sub pavilion Hong Kong, nava NewNew Polar Bear, se află în centrul anchetei asupra gazoductului Balticconnector, care leagă Finlanda de Estonia şi a fost avariat la începutul lunii octombrie.

Avaria a fost provocată de "o forţă mecanică exterioară" şi pe fundul apei a fost reperat în apropierea gazoductului "un obiect greu", a mai transmis atunci poliţia finlandeză.

Obiectul a fost între timp recuperat şi s-a dovedit a fi vârful unei ancore. Au fost de asemenea observate urme ale unei ancore târâte pe fundul mării. Navei chineze aflate în centrul investigaţiei într-adevăr îi lipseşte o ancoră, dar anchetatorii finlandezi nu au reuşit încă să contacteze nava pentru a stabili dacă bucata recuperată de pe fundul mării provine din ancora lipsă.

At a press conference, Finnish investigators release the first pictures of the damages caused to the Balticconnector gas pipeline between Finland and Estonia.

The Chinese-Russian container ship Newnew Polar Bear is the main suspect.

