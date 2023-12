Gazoductul Nord Stream 2, ce leaga Rusia de Germania, e elefantul din camera UE

Rusia vrea sa construiasca al doilea gazoduct catre Germania, Nord Stream 2, iar cu toate ca exista multe probleme cu acest proiect, oficialii europeni prefera deocamdata sa nu bage in seama elefantul din camera. Ideea e ca ceasul ticaie, asa ca Bruxelles-ul va fi nevoit sa ia o pozitie cat de curand.

De cand Nord Stream 1 a fost construit, in 2011, s-au schimbat unele lucruri.

Cel mai important dintre ele este decizia UE de a infiinta proiectul Uniunea Energetica Europeana, care are ca scop principal sa se asigure ca statele membre se alimenteaza din resurse sigure, convenabile ca pret si prietenoase cu mediul inconjurator.

De asemenea, un alt scop il reprezinta diversificarea surselor de energie si asigurarea securitatii in acest domeniu prin solidaritate si cooperare intre statele membre.

Initiativa e laudabila, mai ales ca telul final e cresterea eficientei si a transparentei. Doar ca gazoductul Nord Stream 2 incalca o parte dintre aceste principii.

Valentina Ivan, director Energy Investment Policy, EnerCap, a aratat intr-o declaratie acordata Ziare.com ca, in mare, "gazoductul are temeiul legal pentru a fi finalizat, urmand conventiile internationale, reglementari europene si legislatia nationala a tarilor implicate".

Ads

Dar, asa cum ar spune englezul, "the devil is in the details"

Germania e cel mai mare cumparator de gaze din Rusia. Mai exact, anul trecut, peste 28% din exporturile Gazprom au mers la nemti. Comparativ, in Romania - doar 0,11%.

Conducta Nord Stream 2 e in mare parte offshore, caci traverseaza Marea Baltica, dar are si o parte onshore, in punctele de iesire din Rusia si de intrare in Germania, dupa cum se vede pe harta.

In plus, ea nu se afla in totalitate in UE, dar livreaza gaze catre blocul comunitar. Iar de aici pornesc dezbaterile. Ar trebui sa se supuna in intregime regulilor UE? Ori ba?

Valentina Ivan subliniaza ca Al 3-lea Pachet Legislativ pentru Energie mentioneaza trei clauze importante pentru proiectele de infrastructura din UE, anume:

Ads

- separarea proprietarului de furnizor,

- accesul partilor terte,

- siguranta in aprovizionare.

Iar Nord Stream 2 le incalca pe toate. De curand, Gazprom a achizitionat restul de 50% din actiunile proiectului, astfel ca a ajuns unicul proprietar. Si da, tot gigantul rus va fi cel care se va ocupa de transportul gazelor naturale prin conducta.

Legat de participarea tertelor parti, acest lucru nu se va putea face pe o anumita parte din retea, anume pe cea ruseasca, insa nu vor fi probleme de acces din momentul in care conducta ajunge pe teritoriul Germaniei.

Cat despre siguranta in aprovizionare, acest aspect e controversat: e adevarat ca un nou gazoduct inseamna o noua sursa de energie, doar ca gazele vin tot din Rusia, care are deja o cota de piata de 34% la nivelul intregului continent.

"Exista insa exceptii in privinta celor de mai sus, daca din cele trei clauze mentionate se poate argumenta ca proiectul de infrastructura imbunatateste siguranta in aprovizionare si competitia pe piata", potrivit Valentinei Ivan.

Ads

Dar oare e si cazul Nord Stream 2?

"Proiectul raspunde intr-un fel agendei Europei de diversificare a rutelor de aprovizionare si imbunatatire a securitatii in aprovizionare, insa va concentra peste 80% din importurile de gaze rusesti in Europa printr-o singura conducta si pune sub risc securitatea energetica a tarilor baltice", arata Valentina Ivan. In plus, daca alte terte parti nu se vor putea implica deloc in proiect, unde mai e concurenta?

Sprijinit de unii, blamat de altii

Proiectul are sprinjinul unor importante state europene precum Suedia, Danemarca, Germania, Franta, Olanda si Finlanda. O parte dintre acestea vor facilita chiar constructia conductei asigurand logistica prin porturile lor (cum e cazul Suediei), in special din motive comerciale (crearea de locuri de munca si cresterea veniturilor publice).

Tari precum Polonia, Estonia si Lituania sunt impotriva proiectului de infrastructura, invocand in special probleme de securitate energetica si o piedica in calea uniunii energetice. Totodata, conducta boicoteaza Ucraina, care nu va mai beneficia de veniturile rezultate din transportul gazului rusesc pe teritoriul sau.

Ads

"Statele membre nu pot si nu vor sa ia decizii in mod individual si prefera sa mute responsabilitatea pe Comisia Europeana (de exemplu, Danemarca si Suedia au cerut in repetate randuri reanalizarea fezabilitatii proiectului de catre CE).

Ca multe proiecte de infrastructura energetica ale CE (cele incluse pe Lista Proiectelor de Interes Comun), fezablitatea economica a conductei este contestabila, avand in vedere cererea in scadere in Europa de gaze naturale, volumul crescut al gazului natural lichefiat ce ajunge in porturile europene, fluctuatiile de pret ale petrolului, de care este legat pretul gazelor pentru o mare parte din volumele tranzactionate in Europa", puncteaza Valentina Ivan.

Dar poate cel mai important aspect pe care Bruxelles-ul trebuie sa-l ia in seama e ca Nord Stream 2 este un proiect comercial cu implicatii politice. Iar cum Rusiei ii cam place sa foloseasca resursele sale ca unealta de santaj, adevaratele intentii ale tarii conduse de Vladimir Putin trebuie disecate atent.

Ads

"Comisia Europeana este asteptata sa intervina cu o pozitie ferma in aceasta privinta, sa analizeze fezabilitatea economica si conformarea cu cadrul de reglementare", mai arata Valentina Ivan.

Pana acum, liderii de la Bruxelles s-au ferit in ultima vreme sa discute despre Nord Stream 2. Ba mai mult, la cea mai recenta intalnire la nivel inalt, liderii europeni au participat la lansarea celui de-al doilea raport din seria "State of The Energy Union", insa toti au ignorat elefantul din camera - noul gazoduct ce va lega Rusia de Germania.

Nord Stream 2, date cheie

Va lega Rusia de Germania, pe sub Marea Baltica Va merge in paralel cu Nord Stream 1 Va avea o capacitate de 55 miliarde de metri cubi de gaze pe an Ar trebui sa fie gata in 2019 Germania va importa astfel 50% din necesar din Rusia