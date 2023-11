Criza georgiana nu afecteaza livrarile Gazprom catre Germania

Compania rusa Gazprom mentine livrarile spre Germania, indispensabile pentru aprovizionarea tarii, in pofida tensiunilor dintre Moscova si Berlin pe tema Georgiei, sustine presa germana.

Preturile vor ramane astfel stabile, a spus Burkhard Woelki, purtatorul de cuvant al Gazprom Germania, relateaza AFP.

Germania cumpara circa 40% din gaz de la Rusia, deci este foarte dependenta in acest domeniu.

Relatiile dintre Berlin si Moscova sunt incordate de cand Rusia a decis sa recunoasca independenta Abhaziei si Osetiei de Sud. Cancelarul Angela Merkel a calificat decizia drept "contrara dreptului international".

"Cancelarul a condamnat sever decizia Rusiei de a recunoaste independenta Abhaziei si Osetiei de Sud. Aceasta nu este conforma nici cu dreptul international - in special cu rezolutia Consiliului de Securitate al ONU, pe care Rusia a aprobat-o explicit - nici cu planul in sase puncte" negociat de presedintia franceza a UE, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant Ulrich Wilhelm.

Merkel a discutat miercuri dimineata cu presedintele rus Dmitri Medvedev despre situatia din Caucaz si a cerut "punerea imediata in aplicare" a planului de pace, potrivit lui Wilhelm.

"Prezenta rusa in Georgia in afara Abhaziei si Osetiei de Sud, de exemplu la Poti, reprezinta, din punctul de vedere al cancelarului, o incalcare grava a planului in sase puncte", a subliniat purtatorul de cuvant, precizand ca Moscova trebuie sa isi retraga "imediat" fortele pe pozitiile din 7 august, inainte de lansarea contraofensivei ruse.

