Polonia amendeaza Gazprom cu 57 de milioane de dolari din cauza proiectului Nord Stream 2

Gazoductul Nord Stream 2 reprezinta o investitie de 11 miliarde de dolari, finantata jumatate de Gazprom si jumatate de cinci companii europene ( OMV , Wintershall Dea, Engie, Uniper si Shell ). Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina Polonia sustine ca Nord Stream 2 este o amenintare la adresa securitatii energetice a Europei, avertizand ca acest proiect va consolida si mai mult pozitia dominanta de care se bucura Gazprom pe piata gazelor naturale din Europa.UOKiK analizeaza de cativa ani proiectul Nord Stream 2 si argumenteaza ca societatea mixta dintre Gazprom si cele cinci companii europene submineaza concurenta.Anul trecut, UOKIK a amendat cu suma de 172 de milioane de zloti (40 milioane euro) grupul francez de utilitati Engie, in cadrul unui dosar care vizeaza finantarea proiectului gazoductului Nord Stream 2.UOKIK a precizat ca Engie a refuzat sa ii transmita documente si informatii cu privire la acordurile pe care le-a semnat cu grupul rus Gazprom.