Polonia aplica o amenda-record de 6,45 miliarde de euro Gazprom cu privire la Nord Stream 2

Cinci societati occidentale, angajate in construirea gazoductului - grupurile francez Engie Energy, germane Uniper si Wintershall, austriac OMV si anglo-olandez Shell - au fost condamnate, de asemenea, la plata unei amenzi cumulate in valoare de 234 de milioane de zloti (52 de milioane de euro).UOKIK acuza acesti giganti de faptul ca au creat o cointreprindere fara acordul sau.In 2016, UOKIK aprecia ca Nord Stream 2 putea dauna concurentei si a refuzat sa aprobe acest consortiu, dupa care a lansat, doi ani mai tarziu, o procedura impotriva celor sase societati."Conform unei decizii a presedintelui Oficiului Concurentei si Protectiei Consumatorilor, entitatile sunt obligate sa rezilieze acordurile incheiate in vederea finantarii gazoductului Nord Stream 2", anunta intr-un comunicat UOKiK.Polonia, Ucraina si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania se opun Nord Stream 2, apreciind ca este vorba despre un proiect "politic"."Nord Stream 2 este un element de politica, geopolitica, purtat cu perseverenta de Federatia rusa", denunta saptamana trecuta, la Bruxelles, premierul polonez Mateusz Morawiecki."Acesta nu este nimic altceva decat un element al geopoliticii ruse care vizeaza nu doar interesele Poloniei, ci ale intregii Europe Centrale si de Est si ale unei mari parti a Uniunii Europene (UE), si unul dintre fundamentele acesteia - solidaritatea energetica", sublinia el.In urma otravirii cu noviciok a lui Aleksei Navalnii, opozantul numarul unu al Kremlinului, UE a evocat posibile sanctionari ale Rusiei, iar Germania, care detine presedintia semestriala a Uniunii, nu exclude sablocheze lucrarile la Nord Stream 2.Mateusz Morawiecki a legat in mod explicit cele doua lucruri."Sper ca azi multe tari vor confirma ca otravirea domnului Navalnii si Nord Stream 2 nu sunt subiecte separate", insista el la Bruxelles.Gazoductul este criticat, de asemenea, de catre Statele Unite, care ameninta sa impuna sanctiuni intreprinderilor ce participa la construirea acestuia.Dupa anuntarea amenzilor, actiunile Gazprom au scazut cu aproape 1,4% la Bursa de la Moscova