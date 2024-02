Rusia si Vietnamul au semnat acorduri de colaborare in sectorul energetic

Companiile rusesti Gazprom si Rusal au semnat luni acorduri privind participarea in proiecte de exploatare a resurselor naturale din Vietnam, in contextul in care Kremlinul vrea sa tripleze comertul anual dintre cele doua tari, la 3 miliarde dolari.

Presedintele rus Dmitri Medvedev a asistat la semnarea acordurilor, in timpul vizitei la Moscova a omologului sau vietnamez, Nguyen Minh Triet. Prin acordurile semnate, Gazprom va participa la exploatarea de petrol si gaze naturale pe coasta vietnameza, informeaza Reuters.

Rusia are inca legaturi stranse cu Vietnamul, acestea fiind formate in perioada comunista. Medvedev a spus ca discutiile s-au concentrat asupra majorarii comertului anual dintre cele doua tari, initial la 3 miliarde dolari, iar ulterior la 10 miliarde dolari, comparativ cu 1 miliard dolari in 2007.

Seful Federatiei Ruse a spus ca tarile sunt pregatite sa faca in comun "explorare geologica in Vietnam, in Rusia si in tari terte".

Gazprom a semnat un acord pe 30 de ani cu grupul petrolier de stat Petrovietnam, ce prevede explorarea a patru zacaminte pe platforma continentala din Vietnam. Un comunicat al Gazprom, citat de Reuters, arata ca firma va finanta lucrarile initiale de explorare.