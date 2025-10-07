Europa de Est, lasata fara gaze in ziua alegerilor europene

Gazprom ar putea intrerupe furnizarea de gaze naturale catre sud-estul Europei incepand de duminica, ziua alegerilor pentru Parlamentul European.

Rusia a avertizat oficial Bulgaria ca ar putea suspenda livrarile de gaz, daca Ucraina, tara de tranzit, nu plateste gazul care trebuie pompat in depozitele subterane, Petar Dimitrov, ministrul bulgar al Economiei si Energiei.

Petar Dimitrov a declarat ca Guvernul a primit o scrisoare de la ambasada Rusiei la Sofia, in care era avertizat in legatura cu posibilitatea unei noi crize, in cazul in care Kievul nu plateste pana in 7 iunie, relateaza Novinite.

Bulgaria a fost una dintre cele mai grav afectate tari de criza gazului din luna ianuarie, generata de o disputa comerciala intre Moscova si Kiev. Sistarea livrarilor a lasat mii de oameni fara incalzire in mijlocul iernii si a determinat inchiderea a zeci de uzine.

