Europa de Est, lasata fara gaze in ziua alegerilor europene

Vineri, 05 Iunie 2009, ora 13:17
1438 citiri
Europa de Est, lasata fara gaze in ziua alegerilor europene
Foto: Reuters

Gazprom ar putea intrerupe furnizarea de gaze naturale catre sud-estul Europei incepand de duminica, ziua alegerilor pentru Parlamentul European.

Rusia a avertizat oficial Bulgaria ca ar putea suspenda livrarile de gaz, daca Ucraina, tara de tranzit, nu plateste gazul care trebuie pompat in depozitele subterane, Petar Dimitrov, ministrul bulgar al Economiei si Energiei.

Petar Dimitrov a declarat ca Guvernul a primit o scrisoare de la ambasada Rusiei la Sofia, in care era avertizat in legatura cu posibilitatea unei noi crize, in cazul in care Kievul nu plateste pana in 7 iunie, relateaza Novinite.

Bulgaria a fost una dintre cele mai grav afectate tari de criza gazului din luna ianuarie, generata de o disputa comerciala intre Moscova si Kiev. Sistarea livrarilor a lasat mii de oameni fara incalzire in mijlocul iernii si a determinat inchiderea a zeci de uzine.

Lovitură istorică pentru Google: Curtea Supremă obligă compania să deschidă Android către magazine și plăți alternative
Lovitură istorică pentru Google: Curtea Supremă obligă compania să deschidă Android către magazine și plăți alternative
Monopolul Play Store primește o lovitură decisivă. Curtea Supremă a Statelor Unite a respins apelul Google în procesul antitrust intentat de Epic Games, confirmând decizia prin care gigantul...
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o...
#gaze Europa Est , #stiri Gazprom
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fara precedent in Romania! A anuntat ce salariu vrea ca sa semneze: 210.000Euro pe luna!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Scolile si gradinitele din Capitala si alte 5 judete inchise din cauza Codului Rosu. Cursurile se fac online

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lovitură istorică pentru Google: Curtea Supremă obligă compania să deschidă Android către magazine și plăți alternative
  2. Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
  3. Am descoperit oare următorul Chainlink? Deținătorii de LINK adaugă XYZVerse în portofoliile lor
  4. Google Messages te avertizează înainte să vezi poze și videoclipuri indecente. Noua funcție care îți protejează intimitatea
  5. Predicție pentru prețul Cardano: XYZVerse desemnată cea mai bună criptomonedă de cumpărat acum de către analiști globali
  6. Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"
  7. De ce storytellingul vinde mai bine decât reducerile
  8. Waze introduce raportarea prin conversație: Anunți accidente, radare sau pericole doar vorbind cu aplicația
  9. Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
  10. Cum a reușit un elev "obișnuit", de 16 ani, să strângă un milion de dolari pentru proiectul său AI: "Unii prieteni nu m-au crezut la început". Sfatul său pentru adolescenți